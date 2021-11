Final Fantasy VII The First SOLDIER sera disponible sur supports iOS et Android le mercredi 17 novembre. Ce Battle Royale teinté d'éléments de RPG vous plongera naturellement dans des joutes multijoueur où, à la fin, il ne pourra en rester qu'un.

Final Fantasy VII, l'ami de 30 ans

Mais la particularité de ce projet dont la pertinence interrogera les plus réfractaires l'idée d'un jeu service, c'est qu'il s'intègre à l'univers de Final Fantasy VII de façon cohérente. L'action prend place à Midgar, 30 ans avant les péripéties de Cloud Strife et ses amis. Les joueurs, qui pourront se réunir jusqu'à 75 dans les arènes proposées incarneront des membres du projet SOLDAT de la Shinra. Ce que son introduction, à retrouver plus haut, ne montre pas, contrairement au tout premier teaser juste ici.

Il y aura du corps à corps, des armes, des sorts et même des invocations. Avec les combats viendra l'expérience, qui permettra naturellement de faire évoluer son avatar.

Les préinscriptions ont débuté, offrant diverses récompenses en fonction de l'affluence.

300.000: Un oeuf de Chocobo

500.000: Shinra Mask Skin

770.000: Shinra Bike Skin

1.000.000: Shinra Utility Vehicle Skin

2.000.000: Shinra Helicopter Skin

Il ne reste plus que deux paliers à atteindre.

Quant à Ever Crisis, l'autre projet mobile, il est toujours prévu pour 2022, sans plus de précisions.