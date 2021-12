Alors que l'on pensait ne plus trop entendre parler de Final Fantasy VII Remake après son arrivée surprise sur PC, Square Enix continue de teaser, et de tenir les joueurs en haleine.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore : vous pensiez que les petites (et les grandes) mains de Square Enix étaient pleinement occupées à œuvrer sur Final Fantasy XVI ou même Final Fantasy VII Remake Part. 2 ? Perdu ! L'éditeur ne semble pas avoir tout à faire refermé la parenthèse du premier épisode, et vient de mettre en ligne un bien étonnant bulletin d'information émanant directement de la Shinra :

La semaine d'Intergration

Dans cette courte vidéo, un présentateur à la cravate discutable informe la population de Midgar de la fuite d'un certain "Red XIII" qui se serait échappé du laboratoire de la Shinra. La suite, vous la connaissez. En connaisseur averti de son public d'insatiables rôlistes, Square Enix préfère préciser sa pensée :

Cette vidéo fait partie d'une nouvelle campagne. Elle ne concerne pas la suite du jeu, ou un nouveau DLC.

Faudrait-il donc simplement y voir une manière de célébrer l'arrivée de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur l'Epic Games Store ? L'éditeur ne se privé en tous cas pas de détailler le contenu de ce portage qui cache pourtant bien son jeu :

FINAL FANTASY VII REMAKE et le contenu téléchargeable FF7R EPISODE INTERmission ;

L'arme exclusive de FF7R EPISODE INTERmission, le Shuricac ;

Les protections bracelet Midgar, bracelet Shinra et bracelet Don Cornéo ;

Les accessoires ceinture de superstar, cristal de mako et boucles d'oreilles séraphiques ;

Les matérias d'invocation Carbuncle, Poussin chocobo et Pampa ;

Compatibilité 4K et HDR avec une fréquence d’image pouvant aller jusqu’à 120 ips ;

Compatibilité avec les manettes aux normes XInput et DirectInput.

Red XIII is not dead

Mais pourquoi donc insister sur l'évasion de Red XIII, un événement qui n'est pas directement relié aux ajouts de la version Intergrade et de ses deux chapitres supplémentaires ? Le mystère reste entier. En attendant d'en savoir plus sur ce que nous réserve l'antenne de la Shinra, rappelons les déclarations que tenait le co-réalisateur Naoki Hamaguchi en mars 2020 :

Nous avons eu le sentiment que le moment où Red XIII rejoint le groupe arrive très tard dans l'histoire. Alors nous nous sommes dit que s'il fallait en faire un personnage à part entière, et faire profiter les joueurs de ses caractéristiques et de son développement scénaristique, nous ne disposions pas d'assez de temps.



Nous avons donc pensé que le meilleur moyen de la faire participer serait d'en faire un invité. Au cours de l'aventure, vous dirigerez un trio, mais Red XIII sera à vos côtés pour combattre durant la dernière partie de l'histoire.

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Final Fantasy VII Remake Intergrade est disponible depuis ce jeudi 16 décembre sur l'Epic Games Store, et toujours sur PS5.