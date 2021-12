L'annonce vient de tomber sur la page Steam de Final Fantasy VI Pixel Remaster : le dernier épisode de cette série de refontes sortira finalement au mois de février 2022. Devant les attentes que l'on imagine très élevées, l'éditeur préfère s'offrir un petit sursis :

Pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible, nous nous donnons le temps nécessaire pour peaufiner le jeu tout en finissant de le développer. Nous avons ajouté des bonus supplémentaires pour les personnes qui précommandent le jeu séparément ainsi que pour celles qui ont acheté les jeux en lot.

Final Fantasy VI

En effet, Square Enix liste également les bonus qui attendent les joueurs impatients de payer leur jeu en avance :

Musiques exclusives

Locke's Theme (Timelapse Remix)

The Decisive Battle (Timelapse Remix)

Terra's Theme (Timelapse Remix)

Searching for Friends (Timelapse Remix)

Aria di Mezzo Carattere (Instrumental)

Fonds d'écran exclusifs

Final Fantasy VI : deux types de fonds d'écran

Final Fantasy I - VI : deux types de fonds d'écran de la série Pixel Remaster

Et pour encore faire patienter les plus curieux des joueurs, le dernier numéro de l'hebdomadaire Famitsu dévoile une double-page remplie des premières images de la version Pixel Remaster tant attendue :

Les plus observateurs reconnaîtront aisément la séquence d'introduction largement passée à la postérité, la séquence du premier boss, la fuite du château de Figaro, un combat contre un mystérieux train fantôme et la scène de l'opéra que nous n'aurons pas l'outrecuidance de vous présenter.

Et voilà qui risque fort de rendre l'attente encore plus insupportable... En revanche, les plus chanceux pourront profiter de l'arrivée des premiers modèles de Steam Deck en février 2022... Et redécouvrir depuis le fond de leur lit une aventure ô combien mémorable. Les veinards.