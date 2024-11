Même si elle ne l’est plus autant qu’avant, Final Fantasy est une licence lucrative et les jeux sont légion. L’un des nouveaux piliers de Square Enix s’exprime sur d’éventuels remasters.

Du changement se prépare pour la licence Final Fantasy. Le partenariat d’exclusivités avec Sony n’a pas porté ses fruits, contraignant Square Enix à revoir sa stratégie. Pour les joueurs, cela signifie que les prochains épisodes sortiront simultanément sur toutes les plateformes, à l’exception sans doute de FF7 Remake 3 qui devrait rester un moment sous la tutelle de PlayStation. D’ici là, il se murmure que quelques remakes et autres remasters devraient venir occuper les inconditionnels de la licence. Square Enix de son côté n’a toujours rien confirmé malgré les instantes rumeurs, mais voilà qu’un ponte de l’éditeur s’exprime sur le sujet.

Et pourquoi pas un Final Fantasy Tactics Remaster ?

Les jeux Square Enix qui ont marqué leur monde et qui mériteraient un bon coup de dépoussiérage, ce n’est pas ça qui manque. En tête des toutes les envies des joueurs, un FF6 Remake, qui serait un chantier bien trop long et compliqué selon son créateur. Il se dit cependant depuis le fameux leak de Nvidia, qui date de 2021 tout de même, qu’un certain FF9 Remake serait dans les cartons. Le jeu se rapprocherait davantage du traitement auquel Dragon Quest 3 Remake a eu le droit, à savoir une refonte en HD-2D. L’autre grand favori des fans de la licence est le bien nommé Final Fantasy Tactics, le tactical RPG sorti il y a fort longtemps sur PlayStation.

Un titre considéré de niche, mais hautement apprécié. Si Square Enix esquive régulièrement le sujet, Naoki Yoshida, lui, n’hésite pas à se ranger du côté des joueurs. Dans une interview accordée à 4Gamer, le sauveur de FF14 a exprimé son envie de voir Final Fantasy Tactics et Vagrant Story ressortir sur les plateformes actuelles. Grand fan du travail de Yasumi Matsuno, le golden boy de Square Enix explique qu’il aimerait que les nouvelles et futures générations puissent les découvrir elles aussi à leur tour, mais il insiste sur un point. Si FF Tactics Remaster ou Remake il y a, il faudrait qu’il soit accessible aux nouveaux joueurs, mais sans compromettre tout ce qui faisait son charme.

Final Fantasy Tactics ©Square Enix

Quid de FF9 Remake ?

Évidemment, cette déclaration ne fait nullement office d’officialisation. Le directeur du jeu mobile Dissidia Final Fantasy Opera Omnia avait cependant allumé la mèche plus tôt dans l’année en déclarant que l’équipe en charge de Final Fantasy Tactics était « extrêmement occupée par un autre gros projet en ce moment ». Tout comme le fameux FF9 Remake, FF Tactics Remaster était lui aussi mentionné dans la longue liste du leak Nvidia, dont les jeux se sont confirmés au fil et mois voire années. Est-ce que cela signifie qu’ils verront bien le jour ? Seul le temps nous le dira, d’autant que Square Enix a annulé plusieurs projets non annoncés.

Source : 4Gamer