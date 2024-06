Le monde du jeu vidéo est souvent agité par des rumeurs, mais quand il s'agit de classiques tels que Final Fantasy Tactics, l'excitation atteint des sommets. Depuis des années, la perspective d'une version remasterisée de ce jeu emblématique fait l'objet de spéculations intenses. Aujourd'hui, il semble que ces attentes soient sur le point de se concrétiser.

Final Fantasy Tactics vraiment en route ?

Initialement lancé sur PlayStation au Japon en 1997, Final Fantasy Tactics a marqué une génération de joueurs. Notamment avec son gameplay stratégique profond et son récit captivant. Après des adaptations sur diverses plateformes mobiles et une version améliorée pour PSP en 2007, le jeu n'a plus connu de mise à jour majeure. Surtout sur les consoles modernes.

Cependant, récemment, des discussions animées ont émergé sur des forums en ligne spécialisés. Notamment sur Reddit, où des leaks et rumeurs sont fréquemment partagées par des insiders de l'industrie. Le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, a notamment affirmé que le remaster de Final Fantasy Tactics était non seulement en développement mais bel et bien une réalité. Cette annonce intervient après des années de spéculation. Souvent renforcée par des listes de jeux non annoncés divulguées. Comme celle impliquant le service de streaming Nvidia GeForce Now en 2021.

Bien que Nvidia ait confirmé l'authenticité de la liste, la société a précisé qu'elle était utilisée uniquement pour des tests internes. Et que les jeux mentionnés n'existaient pas nécessairement. Cela n'a cependant pas découragé les fans ni les spéculations autour de la possibilité d'un remaster.

L'incertitude autour de la crédibilité des informations partagées par certains leakers, comme Midori, soulève des questions importantes sur la fiabilité des sources dans l'univers des fuites de jeux vidéo. La confirmation de Schreier semble cependant mettre fin à une longue période d'incertitude. Offrant aux fans de la série un renouveau tant attendu. L'homme est connu pour son sérieux.