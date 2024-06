L'un des meilleurs Final Fantasy pourrait finalement bel et bien avoir droit à son très attendu remaster. Une nouvelle information fait beaucoup parler d'elle.

Selon des rumeurs récentes, le développement de la version remasterisée de Final Fantasy Tactics serait toujours en cours. Cette information, bien qu'elle n'ait pas été confirmée officiellement par Square Enix, suscite un vif intérêt parmi les fans de la série. Que sait-on exactement et la source est-elle fiable ? Voici les détails à connaître.

Final Fantasy Tactics en vie ?

Yoshi-P, une figure clé chez Square Enix, avait laissé entendre il y a quelque temps qu'il était temps de créer un nouveau jeu Final Fantasy Tactics. Malgré les démentis initiaux de Yasumi Matsuno, le créateur du jeu original, concernant le développement d'une version remasterisée, de nouvelles rumeurs circulent, alimentées par des leakers crédibles comme Midori.

Midori a récemment partagé sur son compte Twitter personnel que le projet de remasterisation de Final Fantasy Tactics est toujours en cours. Ce démenti initial de Matsuno pourrait avoir été une stratégie pour éviter les fuites et préparer une annonce surprise. Bien que les détails sur l'avancement exact du développement soient encore flous, il est clair que le projet n'a pas été annulé. Contrairement à d'autres projets de Square Enix. Cette nouvelle rassure de nombreux fans qui attendent impatiemment une version remasterisée de ce classique culte. Notons d'ailleurs que d'autres sources parlent d'un remake, et non d'un remaster. Bref, tout n'est pas encore très clair.

En parallèle, des rumeurs circulent également concernant un remake de FF9. Le leaker Silknigth a affirmé que ce remake suivrait de près la version originale. Sans modifications majeures, contrairement à ce qui a été fait pour Final Fantasy 7 Remake. Midori a ajouté que le remake de Final Fantasy 9 pourrait être lancé dès l'année prochaine. Bien que les détails exacts sur la date de sortie et les plateformes restent inconnus. Avec les remasters et remakes en préparation, les fans de la série Final Fantasy ont de quoi être impatients. FF Tactics Remaster et FF IX Remake pourraient être annoncés officiellement en 2025 ou 2026. Reste à voir si l'on aura des nouvelles pendant le Summer Game Fest.