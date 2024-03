L'un des meilleurs Final Fantasy pourrait bien signer son grand retour ! L'étau se resserre et ça sent très très bon. Ce sont les fans qui vont être content.

Final Fantasy est sur toutes les lèvres. La licence a le vent en poupe depuis un bon moment et elle fait énormément parler. Tout juste sorti, FF7 Rebirth est un véritable carton en plus d’être une réussite assez folle. Artistiquement à tomber, prenant, ultra dynamique et même souvent impressionnant, le jeu prend aux tripes. Ce n’est pas pour rien que le jeu est félicité un peu partout dans le monde. Il est même l’un des meilleurs opus de la licence selon Metacritic, une jolie performance. Mais si FF7 est ultra populaire, un autre jeu pourtant bien plus confidentiel profite lui aussi d’une aura assez incroyable. Et ce dernier pourrait bien revenir prochainement d’ailleurs.

Non, on ne parle pas du potentiel FF9 Remake ni de celui de FF6. J’aimerais également vous dire que c’est la trilogie de Final Fantasy 13 qui arrive ENFIN sur les plateformes actuelles, mais non plus. Ici, on parle de Final Fantasy Tactics, un tactical RPG sorti il y a des lustres sur PlayStation notamment. Bien qu’il vise un public de niche, le jeu est hautement apprécié. Il est même gravé à jamais dans les souvenirs d’un très grand nombre de joueurs. Pourtant, ce pan de la franchise n'a jamais vraiment été développé, mais ça pourrait bien changer !

L'un des meilleurs Final Fantasy bientôt de retour ? L'étau se resserre !

D’après Silknigth, leaker visiblement très informé, un remaster (ou un remake) de Final Fantasy Tactics arriverait prochainement sur toutes les plateformes. Si l’information doit être prise avec des pincettes comme toutes les rumeurs, il faut aussi prendre en compte plusieurs autres choses. Dans un premier temps, l’informateur n’en est pas à son premier tour de piste et il a souvent frappé juste. C'est notamment le cas avec la récente annonce de Ghost of Tsushima sur PC. Ensuite, c’est surtout que ce n’est pas la première fois que le retour de Final Fantasy Tactics est mentionné.

En février dernier, une interview d’un des papas de Dissidia Final Fantasy Opera Omnia nous affirmait que le studio derrière le Final Fantasy Tactics originel était actuellement très occupé. Il n’en fallait pas moins pour allumer la mèche. À cela s’ajoute l’intervention de Yasumi Matsuno, créateur de FF Tactics, qui a botté en touche de manière assez surprenante sur X (anciennement Twitter) lorsque des fans l'ont interrogé sur un potentiel retour de son jeu phare.

Disons-le, ça commence à faire beaucoup. Le leaker Silknight précise d'ailleurs que ce FF Tactics pourrait voir le jour d’ici le courant de l’année en cours. On attendra tout de même une confirmation officielle de la part de Square Enix, qui, pour l’heure, fait le mort à ce sujet. Mais avec une licence aussi juteuse et qui ne perd pas de sa superbe, malgré quelques petits accrocs, comme FF16 qui a visiblement un peu déçu, on ne serait pas étonné de voir revenir un épisode aussi culte que Tactics. D'autant plus qu'il est plus qu'apprécié par les fans de la série.