En cette fin d’année 2022, la franchise Final Fantasy célèbre comme il se doit ses 35 ans avec une grosse compilation et un énorme collector, ainsi des petits événements qui nous ont notamment appris que les japonais n’avaient pas les mêmes goûts que nous concernant la licence. Mais cette fin d’année est également marquée par une nouvelle beaucoup moins joyeuse, puisque l’un des spin-off les plus récents de la licence vient tout bonnement d’être condamné à s’éteindre.

Final Fantasy perd son dernier Chocobo GP

Square Enix vient en effet d’annoncer la fin du suivi de Chocobo GP, dernier représentant d’une licence qui n’avait pas eu de nouvels épisodes depuis de très nombreuses années. Mais début 2022, la saga Chocobo Racing revenait avec Chocobo GP sur Nintendo Switch. Un concurrent à Mario Kart 8 qui n’aura guère eu le temps de prendre ses marques. Les joueurs n’ont visiblement pas répondu présent, certainement trop occupé avec les DLC de MK8.

Square Enix arrête donc les frais et ne mettra plus le jeu à jour. La saison 5, fraîchement débutée depuis hier, sera la dernière et il n’est plus possible d’acheter de l’argent in-game dans la boutique. On soulève d’ailleurs ici l’un des points qui avait été reproché au jeu, ses tarifs. Battle Pass et cosmétiques faisaient en effet partie intégrante de l’expérience jeu-service de ce Chocobo GP, mais n’a absolument pas convaincu les joueurs, notamment parce que les items proposés étaient bien trop chers.

Malgré tout, bien qu’il n’y aura plus aucune mise à jour du jeu, Chocobo GP restera jouable en solo comme en multijoueur. Reste juste à savoir combien de temps les serveurs resteront ouverts et si l’on reverra la série un jour.