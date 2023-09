Faut-il avoir peur pour l'avenir de Final Fantasy et Square Enix ? On ne veut pas faire peur aux fans de FF, mais une révélation inquiétante vient de tomber.

Après une longue attente, les fans de FF ont enfin pu découvrir Final Fantasy 16 en juin dernier. Comme la plupart des épisodes récents de la série (dans une moindre mesure quand même), l'œuvre a divisé. En cause, son orientation action, les mécaniques RPG quasiment absentes et un ton très mature qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Bref, les fans inconditionnels de Final Fantasy s'attendaient à mieux et ce ne sont pas les seuls déçus. On apprend aujourd'hui que Square Enix est en fâcheuse position. Est-ce la faute de FF16 ? Oui et non.

Final Fantasy en danger ? Square Enix inquiète

En juillet dernier, Famitsu révélait que les ventes de Final Fantasy 16 avaient chuté de près de 90 % lors de sa deuxième semaine de commercialisation au Japon. Une révélation surprenante alors que le lancement était excellent avec trois millions de copies en trois jours. Aujourd'hui, Bloomberg livre un constat pas moins inquiétant sur la santé de Square Enix suite aux conséquences néfastes des performances de certains gros projets, et de la baisse des revenus des départements mobile et MMO sur la santé, portés par Final Fantasy 14.

Le studio japonais aurait perdu près de deux milliards de valeur marchande, ce qui le place maintenant derrière Capcom ou encore Activision. Résultat, les investisseurs s'inquiètent non seulement à court terme, mais aussi sur la capacité de la franchise Final Fantasy de continuer à rassembler ses fans pourtant très nombreux à l'avenir. Bloomberg révèle également que les actions de la firme ont chuté de 10 % et que son investisseur historique a, lui aussi, réduit sa participation dans l'entreprise.

Bien sûr, les ventes en demi-teinte de Final Fantasy 16 jouent un rôle dans cette perte, mais le dernier épisode de la franchise n'est pas à blâmer. Les échecs de projets comme Forspoken, The DioField Chronicles ou Marvel's Avengers étaient les premiers signaux alarmants des problèmes de Square Enix. Pourquoi de tels ratés ? Les analyses et développeurs interrogés par Bloomberg liés de plus ou moins de prêt à la firme expliquent que l'importance du contrôle de la qualité n'est plus la même qu'avant chez Square Enix.

Ca chauffe ! Crédits : Square Enix.

Les prochains jeux attendus au tournant

Le plus gros du problème serait en revanche le choix de confier chaque projet à un seul producteur qui a le plein contrôle sur l'orientation et la portée des jeux. Les équipes seraient alors mal structurées et la direction d'un jeu changerait parfois du jour au lendemain, « sans avertissement » selon ces mêmes sources comme Forspoken par exemple, témoin de cette qualité instable du produit final. Au moins, Square Enix serait bien en train de revoir ses processus en interne après ces multiples échecs.

D'ailleurs, la sortie de Final Fantasy 7 Ever Crisis ce mois-ci n'aurait rien arrangé pour le moment, même si le succès du jeu doit être jugé sur le plus long terme. Que les fans de FF se rassurent, la série ne va pas disparaître, bien au contraire. Le nouveau président de Square Enix, Takashi Kiryu, voudrait se concentrer sur les jeux à gros budgets, ce qui rime certainement avec la production de nouveaux épisode. Square Enix compte sur ses deux licences fortes que sont Final Fantasy et Dragon Quest, mais cette dépendance explique peut-être aussi les difficultés actuelles du studio. Ce qui est certain, c'est que la réception critique et commerciale de FF7 Remake 2 sera sûrement déterminante pour l'avenir de l'entreprise. On imagine que les potentiels FF9 Remake et FFX Remake, s'ils existent bien, ont aussi pour objectif de rassembler les fans de la première heure.