L'exclusivité des derniers Final Fantasy est encore observée et discutée. Des titres récents pourraient bientôt atterrir sur une nouvelle console, mais pas tous dans l'immédiat.

Parmi les licences historiques de Square Enix, Final Fantasy occupe une place de choix. Pour autant, elle ne s'offre pas comme ça à tout le monde. Le lien d'exclusivité entre l'éditeur et PlayStation est toujours aussi vivace. C'est pourquoi la communauté Xbox n'a pas pu goûter aux derniers titres parus, bien qu'elle les attende de pied ferme. Mais, entre les FF7, FF16 ou encore le Pixel Remaster, ce n'est pas dit qu'elle puisse toucher à tout rapidement. On fait le point.

Un peu de Final Fantasy sur Xbox, mais pas trop

Les joueuses et joueurs Xbox ont enfin pu plonger dans Final Fantasy 14, le MMO de la franchise, en début d'année. D'abord sorti en 2013 sur PS3 et PC, puis déployé sur PS4, il aura donc fallu 11 ans pour que le jeu arrive enfin sur la console de Microsoft. Dès lors, la communauté se demande quand elle aura l'opportunité de mettre la main sur les derniers opus.

Dans le 330e épisode du podcast XB2, le journaliste Jez Corden estime que « toute la gamme » de jeux FF devrait arriver sur Xbox Series X|S. Pourtant, ce n'est pas l'avis général. Le plus probable pour la communauté Microsoft est de voir arriver dans leur écosystème Final Fantasy 16. Le dernier opus numéroté de la licence a déjà fuité pour PC. Ce week-end, le leaker NateDrake a affirmé sur la toile que le jeu devrait bien sortir sur les consoles estampillées d'un X.

© Square Enix

Et ce ne serait pas le seul jeu de la franchise. La deuxième bonne nouvelle, si on en croit les propos du leaker, est que Final Fantasy Pixel Remaster Collection devrait connaître le même destin sur Xbox. Cette compilation anniversaire rassemble les six premiers opus numérotés de la licence en pixel art.

Vous le sentez donc venir... la mauvaise nouvelle, quant à elle, concerne les remake de Final Fantasy 7. Dispensée en trois grandes parties, dont la dernière n'est pas encore sortie, cette réécriture d'un des opus favori de la franchise est extrêmement attendu par la communauté Microsoft.

Selon le leaker APZonerunner cette fois, la première partie et Rebirth, sa suite, ne serait pas en développement sur Xbox. C'est du moins ce qu'il juge d'après ses informations. Il émet alors une hypothèse qui paraît probable compte tenu de la dynamique. Pour lui, les équipes de Square Enix « se concentreront probablement sur la finalisation et le lancement de la troisième partie en priorité, avant de se pencher sur la Xbox ». Il faudra bien sûr attendre des nouvelles officielles. La patience reste donc de mise pour les joueuses et joueurs Xbox.