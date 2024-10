Si Hironobu Sakaguchi a fini par s'éloigner de Final Fantasy, il en demeure pas moins le créateur originel. C'est grâce à lui que cette franchise JRPG a vu le jour sur les consoles Nintendo, avant que la série ne fasse une infidélité à la firme de Mario en débarquant sur PS1 en 1997 avec FF7. En amont du portage de son jeu Fantasian sur consoles et PC, le créateur revient sur le moment où tout a changé en se remémorant de très vieux souvenirs.

Quand Final Fantasy est passé de Nintendo à PlayStation

Hironobu Sakaguchi, le papa de Final Fantasy, est apparu avec une surprise lors du State of Play de septembre 2024. Après ses débuts en 2019 sur Apple Arcade, et près d'1 million de téléchargements, le dernier jeu du créateur Fantasian Neo Dimension a annoncé sa date de sortie. Rendez-vous le 5 décembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC pour (re)découvrir le titre. Avant le lancement imminent, Sakaguchi-san a accepté un entretien avec One More Game durant lequel il a évoqué sa carrière. Et notamment ses débuts chez Nintendo... jusqu'à la « tromperie » avec PlayStation pour Final Fantasy 7.

« En regardant ma carrière, je me rends compte que j'ai commencé en grande partie grâce à la NES et Nintendo. Sans la NES, je dirais que rien de tout cela n'aurait été possible. Ensuite, vous savez, j'ai trompé Nintendo et je suis passé chez PlayStation. Mais ce que ce soit Nintendo ou Sony, ces deux sociétés et Final Fantasy 6 représentent en grande partie l'histoire du développement de ma carrière ».

Avec la sortie de Fantasian Neo Dimension, développé sous l'égide de Square Enix, sur les plateformes actuelles, Hironobu Sakaguchi a un peu la sensation d'assiter à une réunion d'anciens élèves. « Je me dis que Fantasian sera peut-être le dernier jeu que je créerais en tant que créateur. Grâce à Square Enix, le jeu n'existe pas seulement sur Apple Arcade et c'est eux qui ont rendu possible ce retour. J'ai vraiment l'impression d'assister à une grande réunion d'anciens élèves et c'est très émouvant ». Et un nouveau Final Fantasy ? C'est très peu probable étant donné qu'il a déjà définitivement la page sur la saga.

Source : One More Game.