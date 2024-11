C’est une licence que l’on connaît tous depuis longtemps maintenant, Final Fantasy reste encore à ce jour l’une des plus marquantes saga de JRPG. En témoigne FF7 Rebirth, dernier volet de la licence et prétendant au titre de GOTY 2024 pour les Game Awards. Un jeu beau, prenant et ambitieux, qui réinterprète l'œuvre originale en apportant tout un tas de nouveautés sur plusieurs tableaux. Mais la licence ne s’arrête pas là, d’autres jeux récents ont fait pas mal parler d'eux, comme Final Fantasy 16 par exemple. Une licence culte donc, qui profite comme beaucoup du Black Friday pour proposer ses jeux à prix réduit un peu partout.

Tous les Final Fantasy récents sont soldés pour le Black Friday

Au menu de ces promotions, des prix cassés sur plusieurs jeux de la licence et chez différents revendeurs. Les réductions sont parfois très intéressantes, comme pour Final Fantasy 16 par exemple qui tombe a tout juste moins de 20€, ou encore FF7 Rebirth, le jeu le plus récent de la licence qui passe sous la barre des 60€. On notera également FF7 Remake Intergrade, le jeu complet qui a débuté le reboot ainsi que son DLC concentré sur Yuffie, mais aussi Crisis Core FF7 Reunion, un remaster qui se focalise sur l'histoire de Zack. Que vous soyez un fan qui n'a pas encore complété sa collection ou simple néophyte qui attendez une occasion de mettre un pied dans la licence, le Black Friday pourrait bien vous séduire.

FF7 Rebirth, le prétendant au titre de Jeu de l'Année 2024

Final Fantasy 16, le dernier jeu inédit de la licence

FF7 Remake Intergrade, le premier remake qui a relancé toute la licence

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, le chaînon manquant à l'univers de FF7