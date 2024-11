Si les ventes de Final Fantasy 16 et FF7 Rebirth ont bien démarré, elles se sont visiblement un peu trop tassées au goût de Square Enix qui avait des prévisions plus élevées. Pour améliorer la rentabilité de l'entreprise et faire en sorte d'atteindre ses objectifs à l'avenir, l'éditeur a une solution : adopter définitivement une stratégie multiplateforme. En toute logique, tous les futurs épisodes de la saga devraient par conséquent être jouables partout. Une fin totale des exclusivités pour la licence ? Attendez-vous à un changement de taille pour les prochains jeux.

La fin des exclusivités PlayStation pour Final Fantasy ?

Les ventes des derniers jeux Final Fantasy, comme FF16 et FF7 Rebirth, sont une déception pour Square Enix. « Nous avons sorti plusieurs jeux HD majeurs comme Rebirth et le 16ème épisode de la licence, mais les revenus ne correspondent malheureusement pas à nos attentes » a déclaré la société lors de son bilan financier publié à la rentrée. Mais ce n'est pas la première fois que l'entreprise témoigne de sa déception et a même annoncé un profond changement en mai dernier. Elle souhaite désormais que ces productions atterrissent sur toutes les plateformes, et l'a prouvé ces dernières semaines avec les sorties de Final Fantasy 14 sur Xbox et de la compilation FF Pixel Remaster sur la console américaine.

À l'avenir, Square Enix n'a vraisemblablement pas l'intention de faire machine arrière, mais au contraire d'assumer cette politique multiplateforme. « Cette fois, nous sortirons aussi la version Xbox Series X|S en même temps. À l'avenir, les productions Square Enix sortiront de plus en plus souvent de façon simultanée sur chaque plateforme » a fait savoir Naoki Yoshida, producteur sur Final Fantasy 16, lors d'une interview avant le lancement de Fantasian Neo Dimension.

Final Fantasy 17 disponible dès sa sortie sur Xbox Series / Xbox Series 2 en plus de la PS5 / PS6 ? Cette nouvelle déclaration laisse clairement la porte ouverte à un tel scénario. D'ailleurs, Yoshi-P a aussi réitéré son désir de réaliser un portage de FF16 sur Xbox Series même s'il n'est pas en mesure d'en dire plus pour le moment.

Crédits : Square Enix / Steam.

Source : 4Gamer.