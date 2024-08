C'est la grosse surprise de la semaine, vous pouvez jouer à Final Fantasy 16 gratuitement sur PC grâce à une démo Steam et Epic Games Store. Le jeu complet arrive bientôt sur ces plateformes, et c'est peut-être le début d'un changement.

Quelques heures avant de crouler sous les annonces de la Gamescom 2024, Square Enix a grillé la priorité à Geoff Keighley et sa cérémonie. Dans la matinée, dans le plus grand des calmes, l'éditeur a dévoilé la date de sortie de Final Fantasy 16 sur PC. Le jeu sera en effet disponible sur Steam et Epic Games Store dès le 17 septembre 2024. Et c'est la surprise du chef, la démo promise depuis quelques mois par Naoki Yoshida est téléchargeable. Si vous êtes curieux de la nouvelle orientation de cet épisode, vous pouvez donc tester par vous-mêmes mettre la main au portefeuille.

Un nouveau modèle de distribution pour Final Fantasy

La démo PC de FF16 est donc en ligne et elle « couvre deux extraits des premiers chapitres » du jeu. Si vous arrivez jusqu'au bout, et que vous souhaitez franchir le cap de la version complète, votre sauvegarde sera transférable. De ce fait, toute votre progression sera conservée. Le lancement officiel de Final Fantasy 16 aura lieu en septembre, soit plus d'un an après la sortie sur PS5. On a vu pire. Ce léger décalage pourrait même disparaitre en raison d'un énorme changement à l'horizon pour la licence.

Interrogé par Gamesradar+ sur la possibilité d'avoir les prochains jeux Final Fantasy en même temps sur console et PC, le directeur de FF16, Hiroshi Takai, n'a rien écarté. « Je pense que c'est possible, voire probable. Cela dit, l'équipe en charge de chaque projet décide de sa propre politique. Donc il ne s'agit là que de mon opinion personnelle » a-t-il déclaré. Un discours qui est en phase avec la nouvelle stratégie multiplateforme de Square Enix, mais qui représenterait un changement important pour la licence.

On n'est donc pas à l'abri de voir Final Fantasy 17 sur console et PC dès la sortie. Lors de son interview, Takai-san est aussi revenu sur ce décalage du portage de FF16. « Nous voulions mettre la version PC entre les mains des joueurs le plus rapidement possible. Nous n'avons pas non plus intérêt à retarder sa sortie. Cela dit, je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup plus pour accélérer le développement du portage. Au regard des résultats, je pense que le temps consacré à l'optimisation du jeu sur PC a bien été utilisé » a-t-il ajouté. Final Fantasy 16 sera vendu à 49,99€ dans son édition classique, ou à 69,99€ pour avoir la totale avec les deux DLC scénaristiques « Les rémanences du ciel » et « La complainte du ressac »

Source : Gamesradar+.