L'actualité Final Fantasy est un peu calme. Mais la Gamescom 2024 sera peut-être le théâtre d'une annonce attendue par des millions de joueurs. Dans la dernière mise à jour des drivers Nvidia, la version PC de FF16 apparaît clairement. Ce n'est en rien un scoop puisque le portage est acquis depuis longtemps, mais ça veut dire que le chantier touche peut-être à sa fin. Et ce sont peut-être les prémices de la démo PC de FF16 annoncée par Naoki Yoshida. Rendez-vous donc à la fin du mois pour en savoir plus (ou pas). Une très belle surprise pour les fans et les collectionneurs vient d'arriver pour patienter.

Une collection Final Fantasy de jeux cultes de retour

En attendant des informations sur la version PC de FF16, Square Enix a voulu remettre en avant sa licence culte d'une autre manière. Si des millions de joueuses et de joueurs sont tombés amoureux de la licence avec Final Fantasy 7, la saga a fait ses débuts bien avant, à l'époque où la 3D n'avait pas bouleversé le jeu vidéo. Avant cet épisode avec le légendaire Cloud, il y a donc eu six opus de 1987 à 1994 (si l'on on prend en compte le lancement initial au Japon).

Ca remonte à loin, alors pour cultiver les plus jeunes et même les plus vieux, l'éditeur a réuni ces vieux dans une compilation Final Fantasy Pixel Remaster. Un indispensable pour les fans, et les plus curieux, qui a été disponible en version physique fut un temps. Mais en raison d'un tirage limité, cette édition s'est arrachée rapidement. Étant bien au courant de la demande, Square Enix permet aujourd'hui de se procurer la collection en physique sur PS4 et Nintendo Switch par le biais d'une édition anniversaire.

Final Fantasy I-VI Collection est identique à la version Pixel Remaster en termes de contenus in-game. En revanche, cette édition anniversaire se distingue par un petit goodies offert. Une planche de 12 autocollants de personnages iconiques de la franchise. Pour le reste, c'est vraiment la même chose, à l'exception d'une jaquette inédite, mais l'intérêt est de pouvoir se procurer ces titres mythiques en version physique. On ne sait pas si le tirage sera encore très limité, mais il vaut mieux sécuriser un exemplaire si vous voulez que la compilation trône impérativement dans votre collection. Final Fantasy I à VI Collection est précommande, pour une sortie le 8 octobre 2024, au prix de 74,99€.

