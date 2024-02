En juin dernier, de nombreux joueurs ont pu découvrir (ou redécouvrir) la licence avec Final Fantasy 16 sur la PS5. Toutefois, ce n’est pas parce que Square Enix a encore des idées neuves qu’il laisse de côté ses premiers classiques. L’éditeur a même décidé de les remettre au goût du jour dans cette nouvelle version, récemment améliorée.

Les premiers jeux Final Fantasy à portée de main

Trois ans après son lancement sur PC, Final Fantasy Pixel Remaster a enfin le droit à une mise à jour, pour rattraper son retard avec les versions consoles, disponibles depuis avril 2023. Pour rappel, il s’agit d’une compilation comportant les 6 premiers épisodes éponymes de la licence, initialement sortis sur NES et Super NES. Cette fois avec : « de tout nouveaux graphismes et un nouveau son dans la série de remastérisations définitives en 2D à la gloire du pixel art », peut-on lire sur le site officiel.

Avec cette mise à jour de Final Fantasy Pixel Remaster, le jeu facilitera la vie à beaucoup de joueurs en incluant des fonctionnalités d’assistance pour augmenter la quantité d’expérience ou de Gil gagnées, c’est-à-dire la monnaie du titre. Plus encore, il sera possible de désactiver les rencontres avec les ennemis ou même de choisir de nouvelles pistes sonores ; soit les versions remasterisées soit celles des jeux originels. De quoi rendre l’aventure beaucoup plus confortable. L’interface se voudra également plus agréable, car le joueur aura la possibilité de changer la police et aura le droit à un menu pause lors des combats pour ajuster ses commandes. Pour retrouver l’ensemble des améliorations, vous pourrez vous rendre sur la page Steam du soft.

Alors que les premiers épisodes de la série Final Fantasy sont sortis depuis plus de 30 ans, de nombreux nouveaux joueurs continuent de découvrir ces classiques, avec les versions consoles, PC et mobile. En septembre dernier, le compte X de Square Enix nous apprenait que plus de 3 millions d’exemplaires avaient été vendus au total. Une belle petite réussite pour l’éditeur, qui lui a peut-être permis de compenser le succès en demi-teinte de Final Fantasy 16. Selon le magazine Famitsu ; les ventes de ce dernier auraient chuté de 90 % après sa deuxième semaine de commercialisation au Japon. Dans le monde, ce sont plus de 12 millions de copies qui se sont écoulées, dont la plupart en téléchargement.