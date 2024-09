Il se pourrait qu'une grande nouvelle attende les fans de Final Fantasy sur Xbox. Une découverte inattendue a récemment enflammé la communauté des joueurs, alimentant rumeurs et spéculations à l'approche d'un des plus grands événements de l'année pour l'industrie du jeu vidéo : le Tokyo Game Show 2024.

Final Fantasy sur Xbox ?

Le Final Fantasy Pixel Remaster a fait une apparition inattendue sur Xbox, et juste avant le Tokyo Game Show. Une bannière promotionnelle a été repérée dans le Microsoft Store, provoquant une vague d'excitation chez les joueurs. Ce remaster, qui regroupe les six premiers opus de la série Final Fantasy, est déjà disponible sur PC, PlayStation et Nintendo Switch. Mais jusqu'à présent, les utilisateurs Xbox attendaient toujours une annonce officielle.

Cette découverte a été rapidement partagée sur Reddit, dans la communauté r/Xbox, où les fans n'ont pas tardé à commenter. Beaucoup espèrent une annonce officielle imminente lors du Tokyo Game Show 2024. À ce stade, ni Square Enix ni Microsoft n'ont confirmé la sortie des remasters sur Xbox. Pourtant, tous les regards sont tournés vers l'événement de cette semaine.

Une compilation attendue

Le Tokyo Game Show est un moment clé de l'industrie du jeu vidéo. C'est là que de nombreux éditeurs dévoilent leurs nouveaux projets. Cette année, le TGS se tient du 26 au 29 septembre 2024, et l'anticipation est à son comble. L'événement Xbox est prévu pour le 26 septembre, à 12h00 (heure française). Beaucoup s'attendent à une annonce surprise concernant les Final Fantasy Pixel Remaster sur Xbox, mais aussi potentiellement d'autres jeux de Square Enix.

Les remasters Pixel offrent une version modernisée des six premiers jeux Final Fantasy, tout en restant fidèles à l'esthétique 2D des originaux. Ils proposent des graphismes améliorés, des options pour accélérer les combats, une difficulté ajustée et des bandes sonores remastérisées. Ces nouveautés ont déjà conquis les fans sur d'autres plateformes. Cependant, l'absence des jeux sur Xbox a été une source de frustration pour certains joueurs. Cela pourrait bientôt changer.

En bref, la bannière apparue sur Xbox laisse fortement présager une sortie prochaine des Final Fantasy Pixel Remaster sur cette console.

Source : Microsoft Store