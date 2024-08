Collectionneurs et fans de Final Fantasy, l'édition physique d'une compilation indispensable prépare son retour et lance ses précommandes dans l'hexagone.

Après sa sortie en exclusivité sur PS5, Final Fantasy 16 reviendra le 17 septembre 2024 dans une version PC Steam et Epic Games Store. Et si vous voulez déjà juger le portage, vous pouvez le faire gratuitement grâce à la démo qui est disponible sur les deux plateformes de distribution. À terme, la licence pourrait subir un énorme changement avec un lancement des prochains épisodes en simultané sur console et PC. La décision n'est pas prise, mais l'éditeur japonais a fait part de son envie de pousser sa stratégie multijoueur.

Une collection à ne pas manquer pour les fans de Final Fantasy

D'ici trois ans, la saga FF fêtera ses 40 ans ! Eh oui, la sortie de Final Fantasy remonte à 1987, ce qui va filer un petit coup de vieux aux fans de la première heure. Si vous faites partie de ceux-là, ou que vous avez décidé de rattraper votre retard en jouant aux précédents épisodes, Square Enix va ressortir en physique une compilation indispensable. Après être tombée rapidement en rupture de stock, Final Fantasy I-VI Collection est de retour avec une « Édition anniversaire ». Pour rappel, il s'agit d'un recueil des six premiers opus FF. À l'époque, l'éditeur japonais y faisait aussi référence sous l'appellation de Final Fantasy Pixel Remaster.

« Les jeux qui ont inspiré toute une génération reprennent vie avec des remastérisations 2D en pixel art ! Découvrez un gameplay amélioré avec notamment une interface modernisée et des suppléments, comme le bestiaire, la galerie d’illustrations et le lecteur de musique qui vous entraîneront encore plus profondément dans le monde des jeux ». Ces changements, vous les retrouverez évidemment sur chaque jeu de l'édition physique Final Fantasy Pixel Remaster Collection. Mais il y a un petit bonus pour les amateurs de goodies.

En plus d'une nouvelle jaquette Switch et PS4, l'édition anniversaire de Final Fantasy 1 à 6 inclut une planche de 12 autocollants des personnages en pixel. La sortie est prévue pour le 8 octobre 2024, mais l'édition physique que tout le monde attend est dispo en France via les précommandes au prix de 74,99€.

Source : Square Enix.