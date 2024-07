L'un des Final Fantasy les plus populaires de ses dernières années pourrait bien créer la surprise prochainement en débarquant sur une toute nouvelle plateforme.

La licence Final Fantasy comptabilise plusieurs dizaines de jeux désormais si l’on compte les jeux principaux et numérotés, ainsi que les spin-off. Le dernier gros titre en date n’est autre que Final Fantasy 7 Rebirth, la suite du remake débuté en 2018. Juste avant lui, Final Fantasy 16 tentait de redonner un coup de fouet à la franchise en y apportant du sang neuf.

Des jeux XXL qui ont plutôt bien marché, mais qui restent en deçà des espérances. En revanche, s’il y a bien un Final Fantasy qui tourne à plein régime, c’est FF14. Le MMO cartonne sur PC, PlayStation et Xbox. Mais visiblement, ça ne serait pas tout et Square Enix pourrait bien avoir de la suite dans les idées et FF14 pourrait bien créer la surprise prochainement.

Final Fantasy 14 bientôt sur une nouvelle plateforme ?

D’après Exputer, généralement très bien informé, Square Enix se serait allié avec Tencent pour développer une nouvelle version de Final Fantasy 14. D’après les informations du site spécialisé, FF14 arriverait prochainement sur mobile. Les deux géants se sont en effet rapprochés en 2018, période durant laquelle ils ont signé un accord pour travailler sur plusieurs projets. On a par la suite appris que l’un d’eux avait été avorté, un jeu mobile NieR. D’autres jeux seraient cependant toujours en développement, dont le fameux FF14.

Une nouvelle qui a de quoi surprendre puisque FF14 est tout de même un sacré morceau. Difficile d’imaginer le jeu être transposé tel quel. La piste d’une adaptation spéciale est donc ici privilégiée, à l’instar de Final Fantasy 15 qui avait eu droit à sa pocket edition. Pour le moment, tout ça n’est que pure spéculation puisque Square Enix n’a rien officialisé. Mais il se pourrait bien que quelque chose soit en train de se tramer dans l’ombre.

Source : Exputer