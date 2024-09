L'influent Hironobu Sakaguchi, l'un des pères fondateurs de Final Fantasy, n'a finalement pas dit son dernier mot et travaille encore sur un nouveau jeu.

Du haut de ses 61 ans, Hironobu Sakaguchi n'est visiblement pas prêt à prendre sa retraite. Après des décennies de bons et loyaux services sur Final Fantasy, celui-ci devait a priori mettre un terme à sa carrière après Fantasian sorti en 2021, qui sera suivi par Neo Dimension, une exclusivité Apple Arcade portée sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Switch cet hiver. Il n'en serait finalement rien, et l'homme travaille encore sur un autre jeu.

Le créateur de Final Fantasy n'a pas encore mis un point final à sa carrière

À la sortie de Fantasian en 2021, un J-RPG portant la patte Final Fantasy de l'un de ses pères fondateurs Hironobu Sakaguchi, celui-ci avait indiqué avec une visible certitude qu'il s'agirait de son dernier jeu. Deux ans plus tard, à l'occasion d'une interview auprès de Famitsu à propos de l'arrivée prochaine Fantasian Neo Dimension sur PC et consoles, l'homme a finalement déclaré avoir changé d'avis. « Je pensais vraiment que Fantasian serait mon projet de retraite, mais je retire ce que j'ai dit. Nous avons lancé un nouveau jeu chez Mistwalker depuis ».

Après l'énorme héritage laissé par Hironobu Sakaguchi sur Final Fantasy, celui-ci semble donc avoir encore assez de force pour travailler sur un autre jeu, potentiellement encore dans l'univers de Fantasian. « Notre équipe est presque la même que celle qui a travaillé sur Fantasian, mais je ne peux pas vous en dire plus. Ce que je peux en revanche dire, c'est que la production d'un jeu est amusante. C'est presque plus un plaisir qu'un travail maintenant pour moi. Je me fais peut-être vieux, mais je réalise maintenant à quel point travailler en équipe est plaisant. Je suis excité à l'idée de développer encore. D'un point de vue personnel, j'attends un petit fils ou une petite fille bientôt. J'espère être capable d'incorporer ce que je ressens alors dans mon nouveau jeu ».

Les fans des Final Fantasy originels seront donc ravis d'apprendre qu'Hironobu Sakaguchi a encore une corde à son arc. Pour rappel, le studio Mistwalker a récemment déposé la marque « Fantasian: Dark Edge ». Il pourrait donc s'agir du nom de son prochain jeu. En attendant, la licence Final Fantasy continue son bonhomme de chemin chez Square Enix, alors que les prochains jeux devraient bel et bien se départir de l'exclusivité PlayStation, tout du moins dans une moindre mesure.

Source : Famitsu