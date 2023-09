À l'instar de World of Warcraft ou encore de The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV est un MMORPG dans lequel il est nécessaire de payer un abonnement pour accéder au jeu. Un système économique vivement critiqué, mais qui n'empêche pas de nombreux joueurs à affluer sur les serveurs du jeu. Pour les néophytes, FF14 ainsi que les autres MMORPG cités précédemment ont tous le même système économique. Il faut commencer par payer le jeu avec les dernières extensions, puis un abonnement et c'est sans compter sur les extensions. Des jeux qui peuvent donc revenir assez chers, mais qui font preuve d'un suivi constant.

FF14 free-to-play, ce n'est pas pour demain

Lors de son Las Vegas Fan Fest, Final Fantasy 14 avait annoncé étendre son essai gratuit en le rendant accessible jusqu'à l'extension Stormblood et donc le niveau 70. Eurogamer a donc posé quelques questions à Naoki Yoshida, producteur du jeu, notamment sur cette question d'expansion de l'accès gratuit et de la possibilité que le jeu devienne lui-même gratuit. La réponse du producteur est claire : « je pense que l'accès gratuit va continuer à avancer, mais nous n'avons pour le moment aucun plan pour rendre le client du jeu lui-même gratuit. » Yoshida ne s'arrête pas là malgré tout, puisqu'il explique l'importance des revenus générés par les extensions de FF14.

Puisqu'un bon nombre de temps et d'argent ont été investis pour les précédentes extensions, les revenus générés par leurs ventes sont en eux-mêmes importants pour continuer de produire des extensions de la même ampleur. On souhaite viser le meilleur d'un point de vue business pour offrir un contenu plaisant à nos joueurs.

Une information qui vient donc alors que le reboot du jeu, A Realm Reborn fête bientôt ses 13 ans et que l'extension Dawntrail arrive l'année prochaine. Elle proposera de nombreuses nouveautés, comme l'augmentation du niveau maximum à 100, des nouveaux jobs, des zones inédites à explorer, une nouvelle tribu d’hommes-bêtes, des donjons originaux, des ALÉAs, des contrats de chasse, des chasses aux trésors et des quêtes annexes et bien plus encore. A cette occasion, FF14 profitera également d'améliorations graphiques axée sur les personnages et les décors du jeu.