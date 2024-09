Autrefois un nom indissociable de Square Enix, Hironobu Sakaguchi est l’un de ses vétérans dont le nom restera gravé dans l’histoire du jeu vidéo. On lui doit certains des JRPG qui ont façonné le genre et inspiré des centaines de jeux par la suite. Blue Dragon, Lost Odyssey ou The Last Story, ne sont que quelques noms parmi d’autres, mais on se souviendra toujours de lui comme le créateur de la saga Final Fantasy.

Du haut de ses 61 ans, Sakaguchi n’est pas prêt de raccrocher sa cape. Après avoir donné ses lettres de noblesse à la licence phare de Square Enix, le papa de la franchise est parti voguer vers de nouveaux horizons pour créer son propre jeu. Un titre resté à l’étroit dans un App Store d’Apple qui n’était sans doute pas taillé pour une production de cette envergure. Il se défera prochainement de son exclusivité pour se laisser découvrir par les joueurs de tout horizon.

Son nom : Fantasian Neo Dimension. Un JPRG qui marque le grand retour du papa de Final Fantasy avec la légende Nobuo Uematsu à la musique. Il signe aussi le retour d’une collaboration à l’ancienne puisque ce portage est édité par nulle autre que Square Enix. Les deux partenaires historiques rempileront donc pour porter le jeu sur consoles et PC et nous tenons enfin sa date de sortie. Le rendez-vous est ainsi donné au 5 décembre 2024 sur PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC et il y a une petite surprise pour les collectionneurs.

Fantasian Neo Dimension sortira finalement en version physique à cette même date, mais uniquement sur Switch et PS5. À l’heure où nous écrivons ces lignes, on ne sait pas encore si la France sera concernée, mais il sera tout à fait possible de passer par la case importation puisque ces versions physiques comprendront bien toutes les langues européennes.

Fantasian Neo Dimension porte clairement la patte Final Fantasy, mais qui a la particularité d’intégrer des dioramas tout à fait charmants en guise de décors. Côté gameplay, à première vue le jeu ressemble à un tour par tour tout ce qu’il y a de plus classique, mais il y a un petit twist avec une dimension stratégique plus accentuée où l’on peut envoyer ses adversaires dans un univers parallèle. Le placement des adversaires sur le terrain sera d’ailleurs primordial puisqu’il sera question de lignes d’attaque. Ce nouveau jeu avait en tout cas trouvé écho auprès des amoureux de JRPG et des fans de Final Fantasy. Rendez-vous en fin d’année pour savoir ce que vaut ce portage sur consoles et PC.

Source : Square Enix