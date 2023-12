Le moins qu'on puisse dire, c'est que la franchise Final Fantasy se porte plutôt bien. Ces dernières années, on a eu droit au remake de FF7, avec une suite qui arrive bientôt, et plus récemment FF XVI. Malheureusement, tout le monde ne peut pas en profiter. On pense bien évidemment aux joueurs Xbox, puisque ces jeux sont des exclusivités PlayStation. On voit parfois une sortie sur PC se produire, mais pas sur la machine de Microsoft. Est-ce que ça va changer à l'avenir ? N'ayez pas trop d'espoirs.

Les prochains Final Fantasy sur Xbox ? Pas sûr

Sur le site ResetERA, l'utilisateur Head on the Block, auparavant dénommé I'm a Hero Too, nous a offert des informations intéressantes à ce sujet. C'est bien évidemment à prendre avec des pincettes, mais par le passé, il a déjà visé juste lorsqu'il parlait de certains jeux japonais. Ici, il a mentionné le partenariat entre Square Enix et PlayStation, et plus précisément ce qui concerne les exclusivités. De ce qu'on a cru comprendre, la situation ne va pas aller en s'arrangeant. Il faut s'attendre à « bien pire ».

Avant toute chose, il ne faut pas immédiatement sauter sur la possibilité d'un rachat. Pour cause, ça n'aurait jamais leak de cette manière si c'était le cas. En tout cas, c'est ce que la plupart des joueurs s'accordent à dire. Par contre, cette nouvelle ne risque pas de faire des heureux. Effectivement, quand on voit la qualité des dernières productions estampillées Final Fantasy, on comprend la frustration vis-à-vis de l'absence d'une version Xbox.

Néanmoins, tout n'est pas perdu. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais nous n'avons pas encore parlé de FF XIV. Le MMORPG va bel et bien débarquer sur Xbox Series X|S au printemps 2024. Ça pourrait donc indiquer un changement pour les prochains Final Fantasy, mais une fois encore, il ne faut pas trop s'avancer. Le jeu n'est pas comparable à un FF XVI ou à un Rebirth, car il ne fonctionne pas de la même manière. Son aspect communautaire, MMORPG oblige, fait que c'est logique qu'il finisse par arriver sur les consoles Xbox. Affaire à suivre.

Des DLC pour FF XVI

Pour en revenir au dernier opus en date, Final Fantasy 16, sachez qu'il a fait une belle intervention aux Game Awards 2023 en annonçant deux DLC. L'un d'entre eux, Les rémanences du ciel (Echoes of the Fallen), est disponible sur le PlayStation Store au prix de 9,99€ à l'unité, ou via le Pass d'extension à 24,99€. Le bundle comprend également le second contenu The Rising Tide, mais ce dernier n'est pas encore sorti. Il faudra patienter jusqu'au printemps 2024 avant de pouvoir mettre les mains dessus. Après ça, Square Enix aura fait le tour du jeu et de son histoire comme Naoki Yoshida, le légendaire producteur de FF XIV, l'a confirmé :