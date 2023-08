Fut un temps où il était inimaginable qu'un épisode de Final Fantasy puisse à voir une suite. Ce crédo a volé en éclat avec la sortie de FFX-2, qui prolongeait l'histoire touchante de Tidus et Yuna. FF7 est un cas un peu à part, car il voit lui aussi sa légende s'étendre grâce aux préquelles Crisis Core et Before Crisis avant une suite nommée Dirge of Cerberus qui fait davantage office de spin-off. Par la suite, la « saga Final Fantasy XIII » aura droit à trois épisodes, sans véritablement parvenir à rassembler les millions de fans de la licence. Et si cette suite d'un épisode apprécié qui vient d'être dévoilée y parvenait ?

Une bonne nouvelle pour les fans de Final Fantasy

Cela fait plusieurs années que le public attend FFX-3. Mais la suite qui vient d'être évoquée concerne un tout autre jeu, plus confidentiel, mais tout autant apprécié qui ne manque pas de qualités : Final Fantasy Crystal Chronicles. L'annonce a été faite par le producteur Akitoshi Kawazu, dans un billet qui célèbre les 20 ans du RPG sur le site officiel de Final Fantasy.

Personnellement, je regrette de ne pas avoir pu satisfaire les fans qui espéraient un tout nouveau jeu Final Fantasy Crystal Chronicles. Je sais que les personnages méritent de briller à nouveau, mais je n'ai pas pu leur offrir une nouvelle aventure. Croyez bien qu'un jour, un tout nouveau chapitre s'ajoutera à leur aventure.

Akitoshi Kawazu explique que jusqu'à maintenant, il n'a pas eu assez de temps pour travailler sur une suite, lui qui a aussi été producteur exécutif de The Last Remnant et FF12. En tout cas, voilà une bonne nouvelle pour les joueurs qui ont apprécié ce titre à part dans l'histoire de Final Fantasy. En effet, le jeu sorti en 2003 abandonnait le tour par tour pour un gameplay orienté action qui marquait un petit tournant pour la saga à l'époque. Par la suite, plusieurs spins-off du jeu étaient sortis, ainsi qu'un remaster en 2020 sur Nintendo Switch, PS4, iOS et Android. Cette nouvelle version intègre un mode multijoueur en ligne, mais aussi la fonctionnalité de cross-play.