Square Enix a pris une décision radicale pour la saga Final Fantasy. De quoi faire plaisir à bien plus de joueurs à l'avenir. De belles promesses pour le plus célèbre des J-RPG.

Ces dernières années, Square Enix a souvent réservé ses plus grands titres, comme Final Fantasy 16 et Final Fantasy 7 Remake, à la PlayStation. Une décision qui a surpris de nombreux joueurs. Pourtant, sur le plan financier, cette stratégie n’a pas donné les résultats escomptés. Face à cette réalité, l’éditeur japonais a décidé de revoir sa copie.

Un virage vers le multiplateforme pour Final Fantasy

Lors d'une récente réunion financière, Square Enix a annoncé un changement important : une stratégie multiplateforme. L’idée est simple : permettre à un maximum de joueurs à travers le monde d'accéder à leurs franchises phares, comme Final Fantasy, dès leur sortie. Que vous soyez sur PlayStation, PC ou Xbox, vous pourrez profiter des titres majeurs de l’éditeur. Ce virage inclut même les jeux issus de leur catalogue historique, ce qui ravira les fans nostalgiques.

Final Fantasy 16 et Final Fantasy 7 Rebirth, malgré leur succès critique, n’ont pas atteint les objectifs commerciaux de Square Enix. C'est probablement l'une des raisons qui a poussé l’éditeur à envisager une diffusion plus large de ses jeux. En restant exclusifs à la PlayStation, ces titres n’ont pas pu toucher un public suffisamment large pour maximiser leur potentiel de vente.

Ouverture à d'autres plateformes

Avec cette nouvelle stratégie, on peut s’attendre à voir les prochains grands jeux de Square Enix disponibles sur plusieurs plateformes dès leur sortie. Par exemple, FF16 est déjà sorti sur PC, et des rumeurs laissent entendre qu’une version Xbox Series X/S est en préparation. Les joueurs Xbox attendent également avec impatience FF7 Remake et sa suite Final Fantasy 7 Rebirth.

Ce virage multiplateforme pourrait bien être un tournant décisif pour Square Enix. En ouvrant ses titres à un plus grand nombre de joueurs, l’éditeur espère augmenter ses revenus tout en répondant aux attentes de sa communauté. Cette décision pourrait aussi inspirer d’autres éditeurs à adopter une approche similaire, en réduisant les exclusivités pour maximiser l'impact de leurs jeux.