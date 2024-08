Toutes les bonnes choses ont une fin, et il va falloir vous préparer psychologiquement à dire adieu définitivement à ce Final Fantasy, pourtant très aimé et apprécié

Le monde du jeu vidéo est fait de hauts et de bas. Et c'est triste à dire, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il arrive fréquemment, pour une raison ou une autre, que des jeux soient débranchés au fil des années. C'est justement ce qui se passe actuellement pour un titre pourtant apprécié de la saga Final Fantasy. La fin d'une époque qu'il est toujours difficile d'admettre.

C'est la fin pour ce Final Fantasy

Une nouvelle qui va marquer un tournant pour les joueurs de Final Fantasy Brave Exvius vient de tomber. Après huit ans de succès, le jeu mobile tiré de l'univers de Final Fantasy s'apprête à tirer sa révérence. Le 29 août 2024, l'équipe de développement a officiellement annoncé la fermeture du service de l'application. La date de fin est fixée au 30 octobre 2024 à 23h59...

Lancé le 30 juin 2016, Final Fantasy Brave Exvius a rapidement conquis les cœurs. Ce jeu a su trouver un équilibre entre le RPG classique et les mécaniques gacha, permettant aux joueurs de collectionner des personnages emblématiques tout en explorant un monde riche en aventures. Avec ses événements réguliers et ses mises à jour constantes, le jeu est devenu un incontournable pour les fans de la série.

Pourquoi une telle décision ?

Mais il faut se faire une raison. L'équipe de développement a expliqué que maintenir le jeu à un niveau de qualité acceptable devenait de plus en plus difficile. C'est donc avec regret qu'ils ont décidé de mettre fin au service. Depuis l'annonce du 29 août, les ventes de Lapis et de packs ont été suspendues, bien que les joueurs puissent utiliser leurs ressources restantes jusqu'à la fermeture du jeu en octobre. Les joueurs auront encore un peu de temps pour profiter des derniers événements et dire au revoir à leurs personnages préférés.

C'est une page qui se tourne pour Final Fantasy, mais les souvenirs restent. Que ce soit pour ce jeu ou un autre, il est toujours compliqué pour un joueur d'accepter de tirer un trait sur un jeu qui a marqué sa vie. Il faut hélas apprendre à s'y faire.

