Final Fantasy n’en finit plus de faire les gros titres. Que ce soit FF16 dont la sortie est imminente ou encore FF7 Rebirth qui n’en finit plus de teaser son apparition au Summer Game Fest, la licence fait beaucoup parler d’elle. Un projet non annoncé aussi. Il se murmure depuis le leak Nvidia qu’un certain Final Fantasy 9 Remake serait dans les cartons. Des insiders y sont récemment allés de leur info, mais c’est désormais une pointure en matière de leaks qui ajoute aujourd’hui son grain de sel.

Final Fantasy 9 Remake est une réalité

FF7 Remake 2 attire dernièrement toute la couverture médiatique de la licence sur lui. Depuis quelques jours maintenant, Square Enix semble avoir lancé un compte à rebours à base de déclarations quotidiennes des développeurs. L’occasion pour les plus impatients d’avoir quelques nouvelles de la suite, même si les mots des pontes du jeu sont plus énigmatiques comme convenus qu’autre chose. Pendant ce temps, c’est un autre épisode très apprécié de la saga et sa réédition qui refont parler d’eux. Les rumeurs autour de Final Fantasy 9 Remake sont en effet de plus en plus insistantes. Cette fois, c’est Jeff Grubb qui vient leur donner du poids.

« FF9 Remake est réel », a-t-il déclaré fermement lors de son dernier podcast. L’insider a en effet fait un petit point sur le fameux leak Nvidia qui avait mentionné cette nouvelle version du jeu il y a presque deux ans maintenant. Il explique que la plupart des jeux de Square Enix de la liste ont depuis été confirmés à l’exception d’un certain FF Tactics Remastered et Final Fantasy 9 Remake. S’il ne s’épanche pas sur le premier, il confirme que le second est bien en développement. « Il est bien réel et ça arrive », renchérit-il. Vu le tableau de leaks du bonhomme, difficile de ne pas y voir une confirmation à ce stade. D’autant qu’une autre source encore assez peu fiable pour être cru sur parole affirme que le jeu n’arriverait pas avant deux ans.

Un gameplay comme FF7 Remake ?

Le leaker Im A Hero Too , qui se fait un nom sur les forums de Resetera, affirme en effet que PlayStation aurait à nouveau signé un contrat stratégique avec Square Enix pour le jeu. « Le nom de Sony est écrit de partout » avait-il alors affirmé avant d’ajouter que FF9 Remake ne sortirait pas sur Nintendo Switch. Aujourd’hui encore le membre dont la réputation est encore à faire apporte de légères précisions quant au gameplay. Est-ce qu’il sera lui aussi orienté action comme FF7 Remake ?

La réponse serait non. Final Fantasy 9 Remake devrait garder un système en tour par tour traditionnel si l’on se fie à cette source. Elle explique par ailleurs que le jeu ne serait pas qu’un simple remaster, mais ne serait pas au niveau du remake de Final Fantasy 7 tout en étant particulièrement joli. L’information reste cependant à prendre au conditionnel tant qu’aucune des rumeurs lancées par cette personne n’ont pas été confirmées.