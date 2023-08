Final Fantasy 7 est une saga à part entière dans la riche histoire de la licence FF. Le succès de FF7 sur PS1 a donné des idées à Square Enix, qui n'a cessé d'exploiter l'univers de son JRPG depuis, même au cinéma. Avec FF7 Remake, les fans ont eu droit au gros morceau qu'ils attendaient depuis si longtemps et ils ont même été pris de court par la réécriture audacieuse de Tetsuya Nomura et de son équipe. Le prochain jeu de la série devrait aussi les surprendre et ça tombe bien, puisqu'il vient d'annoncer sa date de sortie !

Le public attend impatiemment FF7 Rebirth, la suite de FF7 Remake qui s'est dévoilé dans une bande-annonce particulièrement surprenante lors du Summer Game Fest en juin dernier. Mais avant lui, un autre jeu, un petit peu plus confidentiel, doit voir le jour. Il s'agit de Final Fantasy 7 : Ever Crisis. Un jeu gratuit à venir sur mobile et surtout extrêmement attendu puisqu'il reviendra sur l'intégralité des arcs narratifs des différents jeu et spin-off Final Fantasy. Mais aussi et surtout parce que pour la toute première fois, l'enfance/adolescence de Sephiroth, antagoniste très bien connu de la licence, sera traité.

Square Enix nous annonce aujourd'hui que son FF7 Ever Crisis arrivera le 7 septembre sur iOS et Android. Après sa bêta fermée au mois de juin, le free-to-play (qui contiendra des mécaniques gacha) va enfin ouvrir ses portes au grand public. Vous pouvez d'ailleurs vous préenregistrer dès maintenant sur la page officielle du jeu pour récupérer des bonus au moment de la sortie.

Un titre qui a déjà séduit son public

Le système de combat devrait aussi plaire aux nostalgiques, car il revient au classique tour par tour qui a fait les grandes heures de la franchise Final Fantasy, la mécanique d'Active Time Battle (ATB) étant au centre du gameplay. Vous pourrez retrouver les personnages cultes de la licence comme Cloud, Tifa, Barret, Rouge XIII et même Zack, héros de Crisis Core.

Dans un communiqué, Square Enix partage également les retours des joueurs qui ont eu l'occasion de tester la bêta fermée d'Ever Crisis. La firme japonaise indique que 78 % d'entre eux ont eu vraiment envie de jouer à la version complète après la bêta. L'histoire a été très appréciée par 3 joueurs sur 4 et les combats par 70 % du public. Le free-to-play pourrait donc rassembler les fans au moment de sa sortie, mais espérons que les mécaniques gacha souvent décriées par chez nous ne viennent pas ternir l'expérience de ce nouveau jeu FF7.