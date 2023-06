Final Fantasy 7 est devenu une saga à lui tout seul. L'aura du jeu est telle que Square Enix continue de multiplier les projets autour du JRPG le plus culte de tous les temps. Aucun support et même aucun média n'échappe à la firme japonaise pour valoriser FF7. Et les fans semblent loin de l'overdose, bien au contraire. Il suffit de voir l'attente suscitée par le projet le plus important sur lequel œuvre Square Enix, Final Fantasy 7 Remake 2. Pourtant, un autre projet un petit peu plus confidentiel compte bien tirer la couverture à lui. Il s'agit du jeu mobile FF7 Ever Crisis, qui s'est montré en détail lors du Summer Game Fest 2023.

Final Fantasy 7 Ever Crisis annonce sa phase de bêta ouverte

Pendant le Summer Game Fest 2023, Final Fantasy 7 Ever Crisis a fait son petit effet auprès des fans inconditionnels de la saga. Le jeu mobile a misé sur le charisme de Sephiroth dans son nouveau trailer. Bien sûr, le titre n'a pas oublié pas de nous montrer son gameplay au tour par tour avec ATB, sorts et capacités en tout genre, histoire que les joueurs se sentent comme à la maison. En fin de bande-annonce, Sephiroth se retrouve opposé à un mystérieux "héros", autour duquel la communication de Square Enix tourne beaucoup pour attirer les fans. La plus grosse information dévoilée par le trailer : l'ouverte des inscriptions à la bêta ouverte dès aujourd'hui, jusqu'au 28 juin prochain. La phase de bêta débutera le 7 juillet, mais malheureusement, seuls les joueurs américains et canadiens pourront en profiter.

Rappelons que Final Fantasy 7 Ever Crisis, retracera, dans les grandes lignes, toute l'histoire de la grande saga FF 7. Square Enix promet quelques moments inédits, mais surtout un gros morceau qui devrait à lui seul susciter l'intérêt des fans. En effet, FF7 Ever Crisis prévoit de nous plonger dans la jeunesse de Sephiroth, l'antagoniste culte de la série. La sortie du free-to-play avec microtransactions est toujours prévue cette année sur iOS et Android, avant le gros morceau que sera FF7 Rebirth.