Après 27 ans de folles spéculations sur l'un des moments les plus traumatisants de Final Fantasy 7, le rêve de très nombreux fans a enfin été réalisé.

Pour faire état de cette découverte à propos du Final Fantasy 7 original, nous allons forcément nous aventurer sur le terrain glissant du SPOILER massif. Si vous n'avez joué qu'au Remake et pas terminé Rebirth, nous vous conseillons donc de ne pas lire ce qui suit. Pour les vétérans, gageons que vous devez avoir une petite idée de ce dont il est question.

Un miracle réalisé sur Final Fantasy 7 après 27 ans

À bien des égards, Final Fantasy 7 a durablement marqué l'histoire du jeu vidéo, ainsi que tous les joueurs et joueuses qui ont accompagné Cloud et sa bande dans leur combat contre Shinra et Sephiroth. Le titre de Square Enix ne manquait pas de moments forts, mais l'un d'entre eux résonne particulièrement dans l'esprit des fans, de manière très douloureuse. C'est ici que nous nous attaquons à un énorme SPOILER, vous voilà prévenus.

À la fin du premier disque, nous avons droit à un déchirant twist, alors que Sephiroth révèle toute l'étendue de sa puissance, mais aussi de sa cruauté. Aerith, l'un des personnages les plus importants de Final Fantasy 7, est alors abattue par l'antagoniste majeur du jeu via une cinématique, nous laissant donc totalement impuissant à la sauver. Un choc qui a brisé le cœur et traumatisé de nombreux joueurs, au point de spéculer sur un potentiel moyen de la ramener à la vie. Hélas, la chose est inéluctable, malgré de nombreux mythes préconisant de faire telles ou telles actions pour empêcher la mort d'Aerith, du moins sans codes de triche.

27 ans plus tard, AceZephyr et Kuma, deux speedrunners de Final Fantasy 7, ont toutefois trouvé une solution pour conserver Aerith dans le groupe, grâce à l'exploitation d'un glitch relatif aux données de notre position dans la map du monde. Ceux-ci ont ainsi trouvé un moyen de se rendre dans la Cité Oubliée en sautant totalement tout un pan du jeu, et ainsi garder notre vendeuse de fleur préférée de tout Gaia en vie.

Source : Kuma sur YouTube