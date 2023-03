Final Fantasy 7 devrait revenir sur le devant de la scène en 2023. Enfin, "revenir" est un bien grand mot, car le RPG de Square Enix ne quitte jamais réellement l'actualité. En 2022, la compagnie japonaise s'est distinguée en révélant la suite de Final Fantasy 7 Remake nommée "Rebirth". Cette partie 2 (avant la partie 3, qui sera la dernière) sortira cette année. Square Enix a bien préparé le terrain avant la sortie de Final Fantasy 7 : Rebirth. Au mois de décembre, les joueurs ont pu (re)découvrir l'aventure de Zack Fair dans Crisis Core Reunion : Final Fantasy 7. En attendant de donner de plus amples informations sur les jeux de la "série" Final Fantasy 7, Square Enix vient d'annoncer la sortie imminente d'une collection de cartes inédites à l'effigie de la licence.

Une collection de cartes Final Fantasy 7 entre physique et NFT

La nouvelle collection de cartes de Square Enix se nomme Final Fantasy VII Anniversary Art Museum : Digital Card Plus". Annoncée il y a plusieurs mois, cette collection est désormais disponible. Sur ces cartes apparaissent les personnages de Final Fantasy 7, certaines créatures bien connues des fans et des artworks reprenant des moments iconiques. Chaque boîte contient 20 paquets de cartes, qui eux-mêmes contiennent 6 cartes physiques et un ticket d'échange pour obtenir une carte en version digitale. Oui, il s'agit bien d'un NFT. Au total, il existe 207 variations de designs différents. Vous l'avez bien compris : pour tous les posséder, il faudra mettre la main à la poche - très exactement 79,99€ - et espérer tomber sur ce qui vous manque.

Autre point important : chaque carte possède un équivalent en NFT... Comment la communauté des fans de Final Fantasy accueillera la chose ? Les NFT demeurent particulièrement impopulaires dans le milieu du jeu vidéo. Ici, il ne s'agit pas de l'intégration de NFT "in-game", mais voir le nom d'une licence culte associé à la technologie qui repose sur la blockchain pourrait suffire à agacer les joueurs.

Square Enix à fond dans les NFT, mais il y a un hic

Square Enix veut exploiter au maximum les NFT et ça se voit. Il y a quelques semaines, la firme japonaise donnait des nouvelles de Symbiogenesis, "une toute nouvelle forme de divertissement NFT". Pour le moment, difficile d'imaginer que la compagnie transformera significativement Final Fantasy, sa licence la plus populaire, pour y intégrer des jetons non fongibles. La série de JRPG fait tout de même un premier pas vers la technologie avec sa collection de cartes et sa figurine de Cloud disponible en NFT (sous forme de photo...). Au moins, Square Enix prévient : si la plateforme de son partenaire Enjin ferme, les NFT deviendront totalement obsolètes. Il vaut mieux savoir dans quoi vous vous engagez.