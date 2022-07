Le ridicule ne tue pas, alors Square Enix s’en donne à coeur joie. Les premiers NFT FF7 arrivent et ils sont encore plus absurdes que ce à quoi on s’attendait !

Alors que le marché des NFT et de la blockchain est à la peine, Square Enix est visiblement sur une autre planète. L’éditeur japonais annonce l’arrivée prochaine des premiers NFT Final Fantasy. Et FF7 sera sa première victime.

Des NFT Final Fantasy absurdes

Vous pensiez que la ferveur de Square Enix pour les NFT allait se calmer avec la dégringolade de la blockchain ? Naïfs que vous êtes. L’éditeur japonais n’en démord pas et vient d’annoncer les premiers NFT Final Fantasy. C'est FF7 qui va ouvrir le bal avec des jetons non fongibles qui s’adressent avant tout aux collectionneurs. Pas d'image inédite, de personnages dans des tenues exclusives ou des choses de la sorte. Square Enix va simplement vendre des images sous NFT d’une figurine vendue dans le monde réel… Oui vous avez bien lu, ça ne s'invente pas !

Plus concrètement une figurine de Cloud et des cartes à collectionner seront disponibles dans les mois qui viennent et il contiendront ces fameux NFT Final Fantasy. Dans le cas de la statuette, ce sera une photo de l’objet collector, dans celui des cartes c’en sera une bonus sous forme de jeton non fongible. Et incroyable, vous pourrez même faire certifier les photos des objets que vous avez acheté en vrai dans la blockchain. Pas de panique, il existe une version de ses nouveaux collectibles sans NFT. La figurine seule sera par exemple vendue 130 dollars contre 150 dollars pour ceux qui voudraient absolument un jeton ultra officiel de leur bien.

Aperçu du NFT Final Fantasy 7

Plus ironique encore, la figurine en question ne sera pas disponible avant novembre 2023. Il y a donc de fortes chances que l’infrastructure nécessaire pour lire ces fameux NFT FF7 se soit écroulée entre temps. Il est en effet nécessaire d’avoir un porte-monnaie crypto appelé Enjin pour visionner ces jetons non fongibles. Une chose est certaine, on n’a pas encore fini d’entendre parler des NFT du côté de Square Enix. La firme japonaise prévoit d’ailleurs leur intégration directement dans les jeux à l’avenir. Ça promet ! Et sinon dans le monde réel, certains joueurs PS5 ne peuvent toujours pas récupérer FF7 Remake Intergrade avec leur abonnement PS Plus.