Si ce n'est pas forcément l'épisode le plus apprécié par les fans, il faut bien admettre que Final Fantasy 6 a de nombreux soutiens, aussi bien chez les joueurs que directement dans les locaux de Square Enix. D'ailleurs le mois dernier, l'un des créateurs principaux de Final Fantasy Yoshinori Kitase avait pu expliquer que malgré la difficulté de proposer un remake de FF6, il était constamment alpagué par d'autres développeurs pour que le projet se concrétise. Dans le détail il déclarait :

Je pense que le remake de FF6 serait difficile. Le remake de FF7 n'est pas encore terminé, donc je ne peux pas y penser… Mais pour FF6, il y a beaucoup de fans de FF6 au sein de l'entreprise et ils me demandent souvent "quand est-ce qu'on fait le 6 ?"

Si c'était déjà enthousiasmant, cette fois l'idée d'un remake semble encore plus proche que jamais puisque l'homme rebondit à nouveau sur le sujet lors d'une interview. Explications.

Final Fantasy 6 Remake en route ?

En effet c'est au sein d'une table ronde sous le format interview que Yoshinori Kitase a expliqué avec humour qu'il aimerait pouvoir travailler sur Final Fanasy 6. Comprenez à nouveau, puisque le développeur fut le directeur et même le scénariste de FF6 lors de sa sortie en 1994. Tout porte donc à croire maintenant que quelque chose de sérieux est en préparation chez Square. C'est beaucoup trop d'indices en si peu de temps pour n'y voir aucun teasing concret. D'ailleurs dans la même interview on peut apprendre que le développeur apprécie tout particulièrement cet épisode et qu'il souhaite vraiment en faire un remake et qu'il a le soutien de Hironobu Sakaguchi en personne, soit le papa de la saga Final Fantasy.

Kitase aime beaucoup FFVI et certaines scènes qu'il a réalisées. Sakaguchi veut un remake et dit que c'est un jeu spécial pour Uematsu aussi.

Hironobu Sakaguchi veut donc un remake et on se doute qu'il s'agit là d'une voix qui compte. Même Nobuo Uematsu, compositeur historique de la musique de la franchise souhaite aussi voir un tel projet se réaliser. Décidément si avec tout ça rien n'est fait...

FF6 c'est quoi et pourquoi c'est culte ?

Final Fantasy 6 est donc un jeu de rôle assez culte de la franchise développé par Square Enix qui est sorti sur SNES en 1994. L'histoire se déroule dans un monde appelé World of Balance (Monde de l'Équilibre) puis dans le World of Ruin (Monde de la Ruine). Elle suit un groupe de personnages qui doivent lutter contre un empire dirigé par l'Empereur Gestahl et son général, Kefka Palazzo. Dans les gros points positifs, le jeu propose notamment un total de 14 personnages jouables, chacun avec son propre passé, ses motivations et son évolution personnelle. Ces personnages peuvent être répartis en différentes équipes, et le joueur peut les changer à la volée. De manière générale, le récit est particulièrement apprécié des fans. Si l'on ajoute à cela le fait qu'il s'agisse du dernier épisode en 2D de la franchise (outre Final Fantasy : Dimensions et Final Fantasy IV : The After Years) Square Enix a effectivement entre les mains une petite pépite. Reste à voir si elle va donner naissance à un remake.