Voilà, Final Fantasy 16 est enfin là, après une attente particulièrement longue depuis sa première annonce au PS5 Showcase de septembre 2020. Cet épisode, comme de nombreux opus de la licence de RPG de Square Enix, semble diviser la communauté. D'un côté, ceux qui se réjouissent de la nouvelle direction plus mature, mais aussi bien plus orientée action du titre de la Creative Business Unit III, division de Square Enix dirigée par Naoki Yoshida. De l'autre, des joueurs particulièrement critiques qui se désolent de l'absence de mécaniques RPG, d'un contenu secondaire inintéressant et des affrontements moins tactiques que par le passé. Final Fantasy 17 s'inscrira-t-il dans la même lignée que FF 16 ? Une déclaration partage déjà la communauté.

Un Final Fantasy 17 pour rassembler ?

La Creative Business Unit III était en voyage du côté de la Malaisie, en marge du lancement international de Final Fantasy 16. Devant le public asiatique, Naoki Yoshida, producteur du jeu, a fait une déclaration particulièrement intéressante, comme le montre la publication Reddit de Kaoru Kajiura. En plus d'indiquer que son équipe « n'en avait pas fini avec Final Fantasy 16 », faisant probablement référence au portage PC du jeu, il a dévoilé qu'ils étaient prêts à créer de nouveaux jeux Final Fantasy.

À quoi fait-il mention exactement ? Difficile de le savoir. On imagine que pour le moment, Square Enix n'a pas encore décidé quelle équipe serait en charge du développement de Final Fantasy 17, mais la firme japonaise pourrait faire le choix de la continuité. Sur les réseaux sociaux, les fans sont déjà divisés à l'idée d'un nouveau FF dirigé par la Creative Business Unit III. Une bonne partie des joueurs attend (déjà) un renouveau et des changements drastiques entre l'épisode qui vient de paraître sur PS5 et un potentiel FF17.

Peut-être que Naoki Yoshida souhaite simplement continuer ses expérimentation sur la licence le temps d'un spin-off. La saga ne se prive en tout cas pas de tenter de nouvelles choses le temps d'épisodes annexes, en atteste Stranger of Paradise, Theatrhythm Final Bar Line ou encore FF Tactics, qui pourrait faire son retour avec un remaster si l'on se fie aux dernières rumeurs.

Un FF17... au tour par tour ?

En juin 2022, Naoki Yoshida mentionnait sans prendre de pincettes le prochain épisode numéroté de la saga, un an avant la sortie de FF16, dans une interview accordée à GamesRadar. Il indiquait que l'histoire entre le tour par tour et la saga Final Fantasy n'était pas forcément terminée, sans citer directement Final Fantasy 17.

Je comprends parfaitement l'attrait et le potentiel des jeux au tour par tour. Je pense toujours que Square Enix aura l'occasion de créer quelque chose de ce genre… Personnellement, je dirais que si vous créez quelque chose comme ça, il faudrait peut-être que les graphismes s'adaptent mieux à ce système en allant vers un type de graphisme plus pixellisé.

Difficile de croire que le prochain épisode numéroté de Final Fantasy prendra cette forme. En tout cas, que ceux qui n'ont pas aimé FF16 se rassurent : si jamais la Creative Business Unit III est en charge du développement de FF17, il serait certainement très différent de Final Fantasy 16. Naoki Yoshida est conscient "que tout le monde n'est pas d'accord sur ce que devrait être un Final Fantasy" et qu'il fallait "continuer à créer des choses différentes pour couvrir tout ce qui est possible".