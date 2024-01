Final Fantasy fait partie d'une catégorie de licences bien précise : celles qui ne vont jamais passer l'arme à gauche. Du moins, c'est ce qu'on imagine, vu que Square Enix n'est pas prêt de passer à autre chose. La suite du remake de FF7 arrive bientôt, et le successeur du 16, FF17, va bien voir le jour. D'ailleurs, celui-ci va probablement marquer un changement pour la franchise. En tout cas, il s'annonce potentiellement assez différent du dernier opus en date.

Final Fantasy 17 va changer de réalisateur, place au sang neuf !

Pour l'instant, on ne sait rien à propos de Final Fantasy 17. Le prochain opus reste dans l'ombre, et en même temps, son développement n'a sûrement pas encore débuté. Quoi qu'il en soit, selon Naoki Yoshida, réalisateur et producteur chez Square Enix, c'est quelqu'un d'autre qui devrait prendre les commandes de la suite. Pour rappel, notre homme a chapeauté le 16, et a planché sur d'autres titres de la série, ce qui fait de lui un véritable vétéran. Pourtant, il souhaite laisser place à du sang neuf.

C'est sur un podcast qu'il a expliqué ses raisons. Pour lui, de nouvelles idées pourraient naître en procédant à un tel changement. Selon ses propres mots, ce sont souvent les mêmes qui s'occupent de la réalisation, entre autres. Yoshida veut que ce soit différent avec Final Fantasy 17. Reste à savoir si cette décision plaira aux fans de la première heure. Il va sans dire que ça ne va pas en rassurer certains pour l'avenir de la franchise. Néanmoins, comme il le dit, ça peut être rafraichissant. Affaire à suivre.

J’ai eu la chance de travailler sur deux d’entre eux, 14 et 16, alors il est peut-être temps pour quelqu’un de nouveau d'arriver, au lieu de laisser les mêmes vieux s’occuper du prochain. Je pense qu’à certains égards, il serait bon de regarder vers l’avenir et d’amener une génération plus jeune, avec une sensibilité plus jeune, à faire un nouveau Final Fantasy avec des défis qui conviennent au monde d’aujourd’hui.

Le 16 n'a pas encore dit son dernier mot

Bon, on parle déjà du 17, mais Final Fantasy 16 a encore des surprises en réserve pour les joueurs. Lors des Game Awards 2023, il a dévoilé deux DLC au grand jour. L'un d'entre eux, Les rémanences du ciel (Echoes of the Fallen), est disponible sur le PlayStation Store au prix de 9,99€ à l'unité, ou via le Pass d'extension à 24,99€. L'autre, baptisé The Rising Tide n'est pas sorti. Il doit débarquer au printemps 2024, et après ça, Square Enix aura fait le tour du jeu et de son histoire. Une fois encore, c'est Naoki Yoshida qui l'a confirmé :