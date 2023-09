Après plusieurs opus principaux controversés, Final Fantasy 16 était attendu comme le messie par toute une communauté. Si une partie des fans a été servie, l'autre reste frustrée par le RPG, justement parce qu'il n'épouse pas assez les mécaniques du genre. Finalement, il a divisé comme les épisodes récents de la franchise, ce qui ne fait pas vraiment les affaires de Square Enix. Alors que l'entreprise n'est pas au mieux de sa forme, son président vient de faire une révélation qui pourrait rassurer tout le monde.

Final Fantasy 16, un gros échec ou un succès ? Square Enix répond

Final Fantasy 16 fait beaucoup parler de lui en ce moment, mais pas vraiment pour le jeu en lui-même. Depuis plusieurs semaines, différentes sources présentent le titre comme une déception commerciale pour Square Enix, malgré ses 3 millions d'exemplaires écoulés en trois jours. Selon Famitsu, les ventes de Final Fantasy 16 auraient chuté de 90% après sa deuxième semaine de commercialisation au Japon. Peu de temps après cette révélation, l'éditeur japonais était venu éteindre l'incendie en expliquant que les résultats de FF16 étaient « extrêmement bons ». Lors d'une réunion interne, le président de l'entreprise Takashi Kiryu en a remis une couche.

Les résultats [de Final Fantasy 16] sont conformes à nos attentes. Pour augmenter les ventes, nous avons prévu une série d'initiatives pour encourager un plus grand nombre de joueurs PS5 à y jouer.

Difficile de savoir de quelles manœuvres parle le PDG, mais il fait peut-être référence aux deux DLC payants que Naoki Yoshida évoquait il y a peu de temps. On comprend bien que Takashi Kiryu cherche aussi à rassurer les joueurs comme les investisseurs avec cette déclaration. Entre les révélations des médias et les déclarations de la firme de Kyoto, difficile de savoir si Final Fantasy 16 est vraiment un succès ou non.

Récemment, Bloomberg dévoilait que la valeur marchande de Square Enix avait chuté de deux milliards de dollars. Un gros coup du mou en grande partie dû à l'échec de ses récentes productions comme Forspoken The DioField Chronicles ou Marvel's Avengers. Les ventes "moyennes" de Final Fantasy 16 ont sans fait grandir l'inquiétude chez les financiers. Pour redresser l'entreprise, Takashi Kiryu ambitionne de faire évoluer certaines IP mineures de Square Enix pour en faire des AAA. Reste à voir si la stratégie sera payante ou non.