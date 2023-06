Final Fantasy 16 est en train de faire baver les fans. Et voici une raison de plus de saliver avec la présentation par nos confrères de chez IGN d'une toute nouvelle vidéo de gameplay qui se concentre sur l'exploration des donjons. Car oui, l'exploration devrait avoir une place très importante dans ce nouvel épisode.

Final Fantasy 16 fait son show

Au total nous avons l'opportunité de découvrir pas moins de 18 minutes de gameplay dans lesquels on peut admirer le protagoniste live se frayant un chemin dans un donjon avec l'aide de Cid et Jill ainsi que le compagnon loup Torgal. On peut aussi voir plusieurs adversaires que l'on devra affronter en jeu dont notamment l'Ironblood Fanatic qui est un ennemi de grande taille qui manie une hache géante. On peut apercevoir l'Akashic Champion qui utilise un marteau de combat capable de projeter des rayons et enfin, il est aussi possible de voir le Lich qui peut lancer des attaques tranchantes et disparaître rapidement en se téléportant

Il ne reste plus beaucoup de temps à attendre puisque Final Fantasy 16 sortira sur PlayStation 5 le 22 juin en exclusivité pendant 6 mois. Ensuite si tout se passe bien, il devrait être disponible sur Xbox Series dans la foulée ou un peu plus tard. Pour ce qui est du PC nous devrions attendre de nombreux mois si ce n'est au moins une année supplémentaire puisque le producteur Naoki Yoshida a déjà prévenu que le portage du jeu sur PC ne sortirait pas dès la fin de la fenêtre d'exclusivité.

À quoi s'attendre ?

Coté scénario, Final Fantasy 16 se situe dans le monde de Valisthéa qui contient six cristaux, appelés Cristaux-mères, produisant de l’éther et permettant aux personnes vivant à proximité d’utiliser de la magie. Partant de ce postulat, autour de chaque cristal s’est construit une nation permettant ainsi aux hommes de prospérer. Mais problème de taille, l’éther commença à se tarir et se rarifier ce qui va mener au chaos. Pour ce qui est du gameplay, le joueur contrôlera le personnage de Clive et sera accompagné de divers compagnons contrôlés par l’IA qui participeront aux combats. Et contrairement à ce que l'on peut penser Final Fantasy 16 ne sera pas un monde ouvert. Le jeu sera divisé en plusieurs grandes zones façon God of War.

Qu'attendez-vous en terme de gameplay pour ce nouvel épisode de Final Fantasy ? Un changement ou un ajout en particulier ?