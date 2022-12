Final Fantasy 16 vient de confirmer un nouveau personnage à son casting et pas n’importe lequel. C’est une créature culte de la licence, qui fait déjà craquer plus d'un fan.

La licence Final Fantasy souffle en ce dimanche 18 décembre 2022 sa 35e bougie. Pour l’occasion, Square Enix a officialisé l’arrivée d’une très grosse compilation réclamée depuis de longs mois, mais a également partagé un nouveau détail pour FF16. Si l’exclusivité PS5 changera des autres opus en étant le plus mature à ce jour, elle conservera ce qui fait l’essence de la licence. Des invocations, un personnage nommé Cid, des Chocobo et … un Mog.

Un aperçu du Mog de Final Fantasy 16

Kupo ! Que serait un Final Fantasy sans la présence de ces petites créatures adorables ? Contrairement à Final Fantasy 15, le prochain jeu n’échappera pas à la règle et à l’occasion du 35e anniversaire de la licence, Square Enix a dévoilé ce à quoi les Mogs ressembleront dans Final Fantasy 16. Pas de très grosse surprise, on reste sur un design assez classique qui rappelle fortement ceux de FF14, autre jeu chapeau par Naoki Yoshida, à la réalisation de cette exclusivité PS5. Simple caméo ou rôle plus important dans FF16 ? La question reste entière pour l’instant.

En tout cas, le fans craquent déjà pour cette adorable boule de poil un plus costaud que ses camarades des autres épisodes. Difficile de faire autrement avec cette animation toute mignonne. Square Enix communiquera certainement plus amplement sur d’autres aspects de FF16 et ses mécaniques à l’approche de sa sortie. Plusieurs composantes du jeu restent encore bien nébuleuses à ce stade, l'éditeur ayant préféré mettre en avant l'histoire et les combats dans les derniers trailers. On rappelle que Final Fantasy 16 sera disponible le 22 juin 2023 en exclusivité sur PS5. Le jeu devrait proposer un univers plus mature qu’à l’accoutumée, avec un gameplay plus moderne pour attirer le public plus jeune, qui ne connaît pas encore la licence.