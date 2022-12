Final Fantasy 16 est l’une des sorties de 2023 les plus attendues sur PS5. Le titre est plein de belles promesses et il pourrait être l’un des monstres techniques de la console selon son producteur.

De bien belles sorties se profilent sur PS5 en 2023. L’année prochaine celles et ceux qui ont bataillé pour acheter leur console devraient enfin être récompensé avec l’arrivée des vrais jeux next-gen. Parmi eux, une exclusivité temporaire attendue de pied ferme : Final Fantasy 16. Tout au long de l’année, le prochain épisode numéroté de la saga a fait sensation avec des bandes-annonces explosives et vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Final Fantasy 16 future vitrine technologique de la PS5 ?

En voilà des déclarations qui vont enthousiasmer plus d’un joueur. A l’occasion d’un livestream dédié à FF14, Naoki Yoshida s’est fendu de quelques commentaires autour de Final Fantasy 16 pour faire le point sur le développement. Les équipes continuent de peaufiner le jeu, désormais presque terminé. Le producteur de l’exclusivité temporaire PS5 a cependant fait part d’un détail intéressant. La dernière bande-annonce diffusée aux Game Awards 2022 est entièrement en temps réel. Autrement dit, FF16 exploitera l’ensemble des capacités de la console pour montrer toute sa puissance.

« C’est un rendu en temps réel (ndlr : le dernier trailer). Pas de chargement ! C’est devenu l’un de ces jeux qui dit : “ Regardez la puissance de la PS5” », a déclaré Yoshi-P lors de l'événement (via Tech4gamers). Les équipes vont continuer à travailler pendant les six mois restants pour en faire un des étendards de la PS5 en termes de graphismes. Chaque nouveau FF est particulièrement attendu sur ce point et Final Fantasy 16 est bien parti pour ne pas décevoir les fans. Au-delà de son potentiel statut de vitrine technologique, ce nouvel opus différera des précédents de par son ton plus mature et sombre.

FF16 sera en effet interdit aux moins de 18 ans, une grande première dans l’histoire de la saga. Naoki Yoshida avait prévenu, il voulait créer une expérience plus mature qui s'accommode à son public vieillissant avare d’aventures plus sombres et terre-à-terre. On retrouvera donc dans le jeu PS5 de la violence, de la torture, du sexe, de la prostituion et toute une histoire axée autour d’enjeux politiques. Final Fantasy 16 a donc toutes les cartes en mains pour être le jeu de l’été 2023.