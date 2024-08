Square Enix va encore régaler les amoureux de RPG dans les prochains mois. La légendaire licence Seiken densetsu signera son grand retour avec Visions of Mana dès la fin août quand Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven arrive en octobre. Les regards sont naturellement tournés vers un horizon plus lointain : celui où sortira FF7 Remake 3 sur PS5. La conclusion de la nouvelle trilogie n’est pas attendue avant un bon moment, d’autant que l’éditeur ne serait pas contre l’idée de changer de moteur si cela facilitait le développement. Si les rumeurs autant du fameux FF9 Remake se font plus calmes, celles concernant le dernier Final Fantasy numéroté s’intensifient à l’approche de la Gamescom. Il se pourrait qu’une surprise de taille attende tout un parc de joueurs trop souvent laissés sur le carreau.

En bien comme en mal, FF16 n’a pas laissé les fans de la licence et les néophytes indifférents. Avec ce seizième épisode numéroté, Naoki Yoshida et ses équipes entendaient moderniser la franchise emblématique afin de la faire découvrir à un public plus jeune. Il a alors pris une direction davantage orientée action, avec un gameplay qui n’est pas sans rappeler un certain Devil May Cry. Pas étonnant quand on sait que le directeur des combats du hack’n slash a rejoint les rangs de Square Enix spécifiquement pour cet opus. Imparfait sur plusieurs points, l’action-RPG était cependant presque irréprochable sur tout ce qui touchait à son gameplay pur et n’en reste pas moins un très bon jeu. Seuls les joueurs PS5 ont pu profiter de cette expérience plus moderne, mais c’est sur le point de changer.

La version PC est en effet confirmée depuis quelque temps, mais elle devrait arriver très bientôt, avec une annonce qui se profile pour la soirée d’ouverture de la Gamescom. Nvidia a d’abord vendu la mèche dans la dernière mise à jour de ses drivers, et c’est au tour de l’un des acteurs de Final Fantasy 16 de teaser une annonce importante. Stewart Clarke, qui incarne Dion, a publié un tweet assez éloquent. « Excité pour la Gamescom pour absolument aucune raison particulière », a-t-il plaisanté. Si la date de sortie de la version PC de FF16 est à ce stade presque garantie, une autre surprise se profilerait.

Image issue de la version PS5 de Final Fantasy 16 ©Gameblog

Une belle surprise en perspective pour les joueurs Xbox ?

Connu pour ses informations souvent justes, l’insider Natedrake a affirmé sur les forums de Restera que Final Fantasy 16 arriverait sur Xbox Series et que ce n’était qu’une question de temps avant que Square Enix n’annonce ce portage. Microsoft avait promis d’intensifier sa collaboration avec l’éditeur japonais dans les prochains mois après le lancement de FF14 sur ses machines. La sortie de FF16 était devenue inespérée sur Xbox, mais il semblerait que le partenariat entre les deux géants portera ses fruits. Tout ceci est évidemment à prendre au conditionnel jusqu’à une éventuelle officialisation. Pour rappel, l’Opening Night Live de la gamescom se déroulera le 20 août 2024 à 20h.

Sources : X, Xboxera