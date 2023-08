Chaque année réserve son lot de pépites et de surprises. Baldur's Gate 3, qui explose tous les records, est de ceux-là. Square Enix aurait sans doute aimé que Final Fantasy 16 fasse partie de cette catégorie. Malheureusement, le dernier jeu de la licence a divisé la communauté à cause d'une orientation bien plus action et de mécaniques RPG quasiment absentes. Mais qu'en pense Hironobu Sakaguchi, le créateur de la série Final Fantasy ? Le Japonais s'est lâché sur FF16 et ses propos devraient faire réagir les joueurs.

Le créateur de la série FF ne mâche pas ses mots sur Final Fantasy 16

Même si Hironobu Sakaguchi et la saga Final Fantasy ont pris des chemins différents, le créateur de la série a toujours une place particulière dans le cœur des fans. Le fondateur du studio Mistwalker a pris la parole sur son compte X pour donner son avis sur Final Fantasy 16. Il décrit tout simplement la production de la Creative Business Unit III, la division dirigée par Naoki Yoshida, comme « le Final Fantasy ultime ». En effet, autant dans ses musiques que dans certains éléments de scénario, FF16 compte de multiples clins d'œil aux anciens épisodes de la licence, dont plusieurs sur lesquels Hironobu Sakaguchi lui-même a travaillé. Selon lui, la saga « ne cesse d'évoluer. Elle n'est jamais achevée. Aventure, courage et détermination sont les maîtres-mots », une réponse aux critiques concernant la direction de Final Fantasy 16.

En commentaires, de nombreux joueurs semblent partager l'avis du créateur de Fantasian, qui pourrait arriver prochainement sur Steam. « J'adore ce jeu, son histoire incroyable avec tant de clins d'œil et d'hommages aux anciens FF. Ça a dû être incroyable à voir pour vous », « super jeu, super gameplay, super narration ». Bien sûr, on constate que certains fans ont encore le cœur qui balance pour d'anciens opus, comme FF9, par exemple.

Un jeu apprécié, mais décevant sur le plan commercial ?

Les avis sous le post d'Hironobu Sakaguchi contrastent tout de même avec les retours des joueurs dans une sphère plus large, dont ceux qui reprochent à Final Fantasy 16 de ne pas être un véritable FF. Récemment, le producteur Naoki Yoshida s'en était pris aux haters qui font preuve de « négativité et de malveillance », selon lui. Si on s'intéresse à l'avis du public sur Metacritic, on constate quand même que le titre s'en sort avec une très bonne note de 8,2 sur 10. En revanche, sur le plan commercial, le bilan serait moins reluisant pour le RPG. Malgré les 3 millions d'unités écoulées en 6 jours, Famitsu révélait que les ventes du jeu avaient chuté de 90 % lors de sa deuxième semaine de commercialisation au Japon. Malgré cela, Square Enix affirme que les résultats de Final Fantasy 16 sont conformes à ses attentes.