Final Fantasy 16 a fait une apparition très remarquée à l’occasion du State of Play de ce soir. Au programme, du gameplay, de l'histoire et des combats à la Devil May Cry.

Naoki Yoshida avait prévenu d’emblée : Final Fantasy 16 n’était pas encore prêt à se remontrer. Malgré un développement qui avançait bien, notamment avec un scénario entièrement écrit et l’enregistrement des doublages anglais qui poursuivait son cours, le prochain opus numéro de la célèbre saga manquait chaque événement, à tel point qu’il était pressenti à chacun d’entre eux. Cependant, cette fois c’est la bonne !

Square Enix avait laissé peu de place au doute en teasant de grosses annonces pour le 35e anniversaire de la licence. FF16 a donc montré ses plus beaux atouts dans une nouvelle bande-annonce lors du State of Play du 2 juin 2022. Et l'attente était à la hauteur du spectacle. Gameplay, histoire, combats, invocations, graphismes améliorés, univers sombre, le nouveau trailer se montre bien plus convaincant que la première présentation. Et comme on s’y attendait, la bande-annonce s’accompagne également d’une date de sortie. Malheureusement, ça tombe à l'eau pour un lancement en 2022. Il faudra attendre l'été 2023 avant d'espérer mettre la main sur FF16.