Malheureusement pour les possesseurs de consoles Xbox, Final Fantasy 16 n'est disponible que sur PS5 en raison du partenariat d'exclusivité signé entre Square Enix et Sony. Si le jeu ne sort pas non plus sur PS4, c'est parce que seule la dernière console PlayStation peut assumer ce qu'a concocté la Creative Business Unit III, division de Square Enix dirigée par Naoki Yoshida. Il suffit d'avoir vu quelques minutes de Final Fantasy 16 pour le comprendre : le titre met la barre très haut sur le plan graphique alors que les effets visuels pleuvent de toutes parts lors des combats et des cinématiques. Malheureusement, tout cela a un prix, même sur PS5. Un prix que de nombreux joueurs payent, comme ils le font savoir sur les réseaux sociaux.

Final Fantasy 16 peut faire du mal à votre PS5

Oui, la PS5 est un véritable monstre de puissance. Mais même la console de Sony a ses limites. Sur Reddit, plusieurs joueurs font état d'un problème inquiétant à cause de Final Fantasy 16. Une scène du jeu ferait surchauffer la PS5, amenant la console à s'éteindre d'elle-même sans crier gare. Un souci particulièrement gênant qui se produirait principalement en mode qualité, qui priorise la qualité graphique, même si plusieurs joueurs rencontrent aussi ce crash en mode performance à 60 fps. On ne peut que vous conseiller de dépoussiérer votre PS5 et de la placer dans un meuble suffisamment aéré pour éviter de rencontrer ce problème (ou le contourner si vous en avez fait les frais), mais même cela ne suffirait pas selon une joueuse, qui partage une vidéo du bug (attention, la vidéo ci-dessous spoil le moment en question).

Certains joueurs ont vu leur PS5 s'éteindre plusieurs fois lors de cette séquence précise avant de réussir à passer outre. La persévérance semble donc être la meilleure option pour poursuivre votre aventure dans Final Fantasy 16 au-delà de ce point. Selon les différents témoignages visibles en ligne, il s'agirait du seul moment où la PS5 planterait pendant l'épopée. Pour le moment, Square Enix n'a pas réagi aux nombreuses plaintes des joueurs, mais on espère que le problème sera réglé prochainement avec une mise à jour. Même si Final Fantasy 16 en demande beaucoup à la PS5, la console de Sony a accueilli un bon nombre d'exclusivités particulièrement gourmandes depuis sa sortie en novembre 2020, ce qui rend ce problème assez surprenant.