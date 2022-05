C’est presque une certitude, le nouveau trailer de Final Fantasy 16 pourrait s’accompagner d’une date de sortie. Ou du moins d’une fenêtre si les équipes ne se sentent pas encore en confiance. Pourtant, le prochain opus numéroté de la saga pourrait arriver plus vite que prévu, mais au détriment d’un autre jeu.

Une sortie plus tôt pour Final Fantasy 16 au détriment de Forspoken ?

Après des très longs mois d’attente, Final Fantasy 16 est enfin sur le point de remontrer sa bouille. Le mois de juin devrait être particulièrement prolifique pour les fans de la franchise, qui fêtera son 35e anniversaire, tandis que FF7 soufflera sa 25e bougie, sans doute avec des nouvelles de Final Fantasy 7 Remake 2. Pourtant, la bande-annonce tant espérée pourrait être accompagnée d’une bonne et d’une mauvaise nouvelle. Selon le célèbre podcast XboxEra de Shpeshal_Nick, FF16 pourrait bien sortir cette année, mais cela signifierait que Forspoken soit encore reporté, à 2023 cette fois.

« C’est possible que Square repousse encore Forspoken. Mais c’est plutôt au conditionnel. Apparemment ce serait uniquement à condition que Final Fantasy XVI sorte cette année » a déclaré l’insider durant son podcast. Il se pourrait donc que Square Enix effectue quelques changements pour son lineup de 2022 et FF16 pourrait prendre la place de Forspoken.

Une sortie en 2022 pour Final Fantasy 16 semble d’ailleurs plus que probable. Récemment, Naoki Yoshida, producteur du jeu, a affirmé que le développement était à son stade final. La tête pensante de ce nouvel opus avait également déclaré vouloir remontrer son nouveau bébé lorsque sa sortie serait proche. La rumeur pourrait donc être vraie, sauf si Square Enix veut frapper un grand coup et sortir FF16 et Forspoken à intervalle rapproché.