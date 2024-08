C'est une annonce que des millions de joueurs attendent et elle devrait être imminente. Il y a aura visiblement bien du Final Fantasy à la Gamescom et non, rien à voir avec le fameux FF9 Remake.

En bien comme en mal, Final Fantasy 16 n’a pas laissé les joueurs indifférents. Les néophytes et les habitués de la série se sont écorchés dans de vifs débats. Certains regrettent sa direction trop éloignée des anciens épisodes, quand d’autres saluent sa prise de risque et son gameplay plus orienté action que jamais. Malgré ses qualités et ses défauts, l’action-RPG est loin d’avoir fait l’unanimité, mais cela n’a pas empêché Square Enix de l’agrémenter en contenus avec deux DLC. Seuls les joueurs PS5 ont pu en profiter pour le moment, mais ce serait sur le point de changer.

Final Fantasy 16 très prochainement sur PC ?

Si les joueurs Xbox resteront sur le carreau jusqu’à nouvel ordre, ce ne sera pas le cas des joueurs PC. Après d'innombrables boulettes, Square Enix avait enfin confirmé l’arrivée d’un portage sur nos ordinateurs de guerre pour FF16. La Creative Business Unit III avait rapidement affiché ses ambitions : 100 FPS sur les plus grosses machines, 1440p pour une RTX 4070 et de la 4K pour la 4080, et de nombreux réglages graphiques pour les plus petites configurations. Les développeurs avaient promis une démo sur PC en amont de son lancement, et il semblerait qu’une annonce importante soit imminente. Alors que la Gamescom 2024 est synonyme de tous les espoirs, c’est Nvidia qui pourrait avoir vendu la mèche.

Dans la dernière mise à jour 560.81 de ses drivers, le constructeur mentionne ouvertement Final Fantasy 16 et inclut un profil qui lui est dédié. Généralement, le géant américain travaille en collaboration étroite avec les développeurs pour parer ses périphériques aux futures productions en amont de leur parution. Les patchs de drivers dédiés aux jeux en question sont généralement déployés quand leur lancement est imminente. La démo de FF16 devrait donc être sur le point d’arriver, et l’annonce de sa date de sortie sur PC avec. Naturellement, tous les yeux se tournent sur l’Opening Night Live de la Gamescom, qui se tiendra dans la soirée du 20 août 2024. Naoki Yoshida a d’ailleurs confirmé sa présence lors du salon. En plus de promouvoir la dernière extension de Final Fantasy 14, le producteur de FF16 pourrait ne pas venir les mains vides.

Mention de Final Fantasy 16 dans la dernière mise à jour Nvidia ©Future

Source : Nvidia via Reddit