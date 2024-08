Les joueuses et les joueurs PS5 sont clairement avantagés lorsqu’il s’agit de la saga Final Fantasy. Cependant, comme les rumeurs le laissaient entendre, des millions de joueurs vont pouvoir profiter très bientôt du dernier épisode numéroté.

Plus que quelques heures avant le début des festivités. Ce mardi 20 août 2024 à 20h, la Gamescom débutera officiellement avec sa cérémonie d’ouverture. Une conférence qui promet, comme chaque année, d’être riche en annonces. Il est de coutume que certaines d’entre elles soient dévoilées par avance, soit par inadvertance, soit parce qu’elles ont été débusquées avant l’heure. Si Square Enix ne devrait pas avoir une grande présence lors du salon allemand, l’éditeur répondre présent. Tout portait à croire qu’il réservait une surprise aux millions de joueurs qui attendaient impatiemment l’arrivée du dernier Final Fantasy numéroté sur leurs machines et ça n’a pas loupé.

Cette fois, c’est la bonne. Après des rumeurs qui ne cessaient de s’intensifier, Square Enix a enfin dévoilé la date de sortie de FF16 sur PC. Nvidia avait vendu la mèche : l’attente ne sera plus très longue. Clive et Ifrit viendront donc enflammer vos machines dès le 17 septembre sur Steam et l’Epic Games Store.

L’édition standard sera facturée 49,99€, contre 69,99€ pour l’édition complète qui comprend deux nouveaux scénarios « Les rémanences du ciel » et « La complainte du ressac ». Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes avec les habituels bonus réservés à celles et ceux qui sécuriseront leurs copies de Final Fantasy 16 avant sa sortie officielle. Ils recevront entre autres :

L’arme « Lame des braves »

L’accessoire augmentant les gils gagnés « Talisman de Cait Sith »

La partition de « Bataille au sommet / Sixteen Bells »

Petite surprise : vous pouvez déjà mettre un pied dans l’aventure avec une démo entièrement gratuite. Elle permettra de tester Final Fantasy 16 et surtout voir comment votre machine supporte le jeu. Elle inclut le prologue, se déroulant pendant l’adolescence de Clive, le héros, et une démo spéciale Primordiaux qui fait la part belle aux combats effrénés de FF16. La progression dans le scénario sera évidemment conservée lors de la sortie officielle du jeu.

Et les joueurs Xbox ?

Malheureusement, les joueuses et joueurs Xbox sont une nouvelle fois laissés sur le carreau. Comme les rumeurs le laissaient entrevoir, la porte n’est cependant pas entièrement fermée. Hiroshi Takai, directeur de Final Fantasy 16, a expliqué que les équipes préféraient faire « une chose à la fois ». « Je ne peux rien révéler au sujet de nos futurs plans. Tout ce que je peux dire, c’est que j’aimerais personnellement qu’une version Xbox arrive », a-t-il expliqué. Selon quelques insiders de réputation fiable lorsqu’il s’agit de la marque verte, un portage sur la rivale de la PS5 serait déjà en développement et pourrait arriver d’ici 6 mois. Encore un peu de patience.

