Qu'il semble loin, le temps où les jeux Final Fantasy faisaient l'unanimité à leur sortie. Bon, au final, les opus qui ont vraiment réussi cette prouesse se comptent sur les doigts de la main, FF7 restant véritablement l'épisode du consensus au sein de la communauté des fans. Square Enix espérait sûrement que Final Fantasy 16 soit tout aussi fédérateur. Même si globalement, une grande partie des avis sont positifs, le jeu a tout de même divisé de nombreux joueurs lui reprochant son orientation trop action, son contenu secondaire pauvre ou encore l'absence de véritables mécaniques RPG. Mais que pense le principal intéressé, Naoki Yoshida, de toutes ces critiques ? Le producteur de FF16 se livre sans mâcher ses mots.

Naoki Yoshida se lâche sur les trolls

Un documentaire concernant le travail de Naoki Yoshida sur Final Fantasy 16 a récemment été diffusé au Japon. Durant celui-ci, le producteur du jeu, à la tête de la Creative Business Unit III, explique être très attentif aux impressions des fans et à leurs retours sur les réseaux sociaux, que ce soit concernant Final Fantasy 14, mais aussi FF16. Yoshi-P s'est ensuite exprimé sur les critiques, ou plutôt sur les trolls venus du Japon, qui nuisent à la réputation de Final Fantasy 16. La streameuse japonaise Audrey a traduit ses propos et on peut dire que le réalisateur ne prend pas de pincettes.

Il y a beaucoup de gens qui vous crient dessus, des gens que je n'ai jamais vus, que je n'ai jamais rencontrés ou à qui je n'ai jamais parlé. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Peut-être qu'ils écrivent simplement par négativité et malveillance. C'est fatigant.

Final Fantasy 16, objectif atteint pour Square Enix ?

Naoki Yoshida semble distinguer les critiques constructives, qui sont tout à fait légitimes, et les attaques gratuites et sans fondement destinées à faire du tort à Final Fantasy 16. Malheureusement, beaucoup de titres sont sujets à cela, certaines personnes mal attentionnées se rendant même sur Metacritic pour mettre à mal la réputation d'un jeu, le fameux « review bombing » qui sévit de plus en plus dans l'industrie.

En tout cas, malgré les trolls, Square Enix et Naoki Yoshida semble plutôt satisfait des chiffres de vente de Final Fantasy 16. Même si Famitsu indiquait il y a peu qu'ils avaient chuté de près de 90 % pour la deuxième semaine de commercialisation du jeu, la firme japonaise affirme que FF16 performe toujours très bien, lui qui s'est vendu à trois millions d'exemplaires en six jours après son lancement le 22 juin dernier.