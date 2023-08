Tous les épisodes de Final Fantasy marquent l'histoire de la saga à leur manière. Par exemple, Final Fantasy 7 conserve une place à part grâce à toutes ses qualités, notamment son scénario d'une richesse rare pour l'époque, mais aussi parce qu'il s'agit du premier opus en 3D et que ses cinématiques en images de synthèse étaient révolutionnaires. Une empreinte extrêmement positive donc, que Square Enix aurait certainement aimé laisser avec Final Fantasy 16. Malheureusement, comme certains épisodes, FF16 a divisé la communauté. Diviser est le mot juste puisque le titre est sorti exclusivement sur PS5, laissant sur la touche des millions de fans. Naoki Yoshida, producteur du titre, évoque justement le sujet dans une interview.

Naoki Yoshida évoque une nouvelle fois l'exclusivité PS5 de Final Fantasy 16

Le 22 juin dernier, Final Fantasy 16 est sorti en exclusivité sur PS5. Les joueurs qui ne possèdent pas la console de Sony n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube taïwanaise Muyao 4 Super Player, le producteur Naoki Yoshida a, lui aussi, exprimé ses regrets concernant l'exclusivité PS5 de FF16.

Les plates-formes de jeu… Je ne devrais probablement pas le dire, mais j'aimerais qu'il n'y en ait qu'une seule. Ce serait mieux pour les développeurs et les joueurs.

Oui, comme beaucoup de joueurs, Naoki Yoshida n'aime pas vraiment que son FF16 se retrouve exclusif à la PS5. Malheureusement, malgré leur probable volonté de proposer leur jeu au plus grand nombre, les développeurs sont peut-être parfois contraints par la réalité du marché... ou par les décisions prises dans les plus hautes sphères de leur studio. Que les fans de FF se rassurent, Final Fantasy 16 arrivera quand même sur d'autres supports que la PS5 étant donné que le contrat d'exclusivité conclut entre Sony et Square Enix est seulement temporaire.

Une sortie sur PC... et sur Xbox ?

En effet, Naoki Yoshida avait déjà précisé il y a plusieurs mois que l'exclusivité de FF16 était simplement de six mois. Malgré tout, cela ne veut pas dire que le jeu sortira sur d'autres supports dès le mois de décembre. « Si nous commençons à optimiser la version PC après la sortie de la version PS5, nous ne serons pas en mesure de l'optimiser en six mois », déclarait le Japonais il y a quelques mois. Il faudra donc prendre votre mal en patience, car aucune période de sortie n'a été communiquée.

Espérons que les joueurs PC auront bientôt l'occasion de découvrir le jeu que Hironobu Sakaguchi, le créateur de la saga FF, décrit comme « le Final Fantasy ultime ». Malheureusement, nous ne savons pas si FF16 arrivera un jour sur Xbox. Cependant, la sortie du MMORPG Final Fantasy 14 sur les consoles de Microsoft et la volonté de Square Enix de rendre davantage de ses jeux disponibles sur Xbox donnent envie d'y croire.