Date de sortie, prochain trailer, combats, le producteur de Final Fantasy 16 a fait de nouvelles déclarations et elles vont faire quelques heureux, en plus de raviver les rumeurs du PlayStation Showcase.

Il n’y aura pas eu de nouvelle bande-annonce au Tokyo Game Show 2022, mais Final Fantasy 16 a donné de ses nouvelles. Le réalisateur Naoki Yoshida à tenu à partager quelques informations sur l’exclusivité PS5, notamment au sujet du prochain trailer et de la date de sortie.

La nouvelle bande-annonce de Final Fantasy 16 arrive

Attendu de pied ferme par les fans de la licence et par les plus curieux, Final Fantasy 16 a encore quelques joueurs à convaincre. La campagne de communication devrait reprendre dès le mois d’octobre selon Yoshi-P. Rien n’est gravé dans le marbre cependant, le producteur du jeu stipule que « la bande-annonce sortira probablement le mois prochain » a-t-il révélé lors du salon japonais. Des propos qui suffisent à faire raviver l’espoir d’un gros PlayStation Showcase, puisque Square Enix n’a pour l’instant diffusé des extraits de FF16 que lors d’événements majeurs.

Le trailer devrait ensuite être suivi dans les semaines/mois à venir de l’annonce de la date de sortie définitive, qui n’a toujours pas été déterminée. Question développement, toute la partie effets spéciaux est terminée, mais il reste encore beaucoup de travail sur l’audio. Plusieurs personnes ont par ailleurs été invitées à tester Final Fantasy 16 afin de collecter des premiers retours. Les beta testeurs semblent unanimes pour dire que ce sont « des montagnes russes entre l’action et l’histoire, qui vont à fond et ne s’arrêtent pas du début à la fin. »

Concernant l’action justement, Yoshi-P rappelle que plusieurs ajustements ont été faits pour que les combats de Final Fantasy 16 plaisent également à celles et ceux qui ne sont pas fans de cette orientation action plus prononcée. Sans entrer plus dans les détails, le producteur affirme que les équipes ont passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d’argent pour s’assurer qu’il y ait différents styles de jeux et mécaniques permettant à chacun d’apprécier le jeu. On rappelle que FF16 est attendu d'ici l'hiver 2023.