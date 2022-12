Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que la date de sortie de Final Fantasy 16 se soit dévoilée à l’avance. Hier, le compte officiel des Game Awards 2022 annonçait la présence exceptionnelle de Naoki Yoshida, producteur du jeu, pour une présentation très spéciale autour de ce nouvel épisode de la saga. Plusieurs rumeurs laissaient présager l’annonce d’une date de sortie à cette occasion, et on sait désormais quand FF16 sera disponible.

Les rumeurs autour de la date de sortie de Final Fantasy 16 prennent une nouvelle tournure. Après plusieurs semaines d’hibernation, le leaker The Snitch se réveille à l’approche de la grande saison des annonces. L’insider au sans faute a publié ce matin un tweet énigmatique clairement lié à l’exclusivité PS5. Il y fait référence aux six nations du jeu en guerre, tout en évoquant « 22 grains de sable ». En lisant entre les lignes, et sachant que FF16 est prévu pour cet été, on comprend qu’il s’agit en réalité de l'information tant attendue.

Dans la solitude de la nuit

Une lumière a aveuglé mes yeux

Vingt-deux grains de sable

Et un cristal qui me protégeait

Six nations divisées

Une langue commune

En d’autres termes, Final Fantasy 16 sera disponible le 22 juin 2023 selon le leaker. L’annonce officielle devrait donc avoir lieu lors des Game Awards 2022 qui se tiendront dans la soirée de ce 8 décembre. Selon les informations de Tom Henderson, une nouvelle bande-annonce sera montrée pour l’occasion et le jeu PS5 ouvrira ses précommandes au moment. Compte tenu du crédit de cette source, l’information n’est presque plus à prendre au conditionnel. Reste à voir si FF16 sera jouable avant sa sortie lors d’une démo comme l’espérait Yoshi-P.

Final Fantasy 16, un jeu plus mature ?

Le producteur du jeu avait déjà affiché son ambition de créer un épisode qui s’adresserait à celles et ceux qui ont grandi avec la saga. Le titre s’annonçait plus sombre que ses prédécesseurs et de nouvelles informations le confirment. Il sera en effet qu’il sera bien plus mature que les autres épisodes de la saga. L’organisme de classification brésilien a en effet révélé les thèmes les plus sensibles abordés par Final Fantasy 16.

Scènes de sexe explicites, contenu violent, torture, drogues, prostitution ou enore crimes de haine seront autant de choses montrées dans le jeu. Chez nous, le jeu était déjà affublé d’un PEGI 18 provisoire. Pour rappel, FF16 vous met dans la peau de Clive Rosfield, fils aîné de l'Archiduc de Rosalia. Des événements mystérieux incluant son petit frère Joshua le pourront à partir en quête de vengeance contre Ifrit, le Primordial à l’origine de ses malheurs.